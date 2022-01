Filtran chat en el que Dani Alves ofreció volver al Barcelona y la respuesta de Josep Maria Bartomeu

El buen hijo regresó a casa. Luego de tantos rumores y de su paso por el Sao Paulo, de Brasil, el 12 de noviembre se hizo oficial la vuelta de Dani Alves al Fútbol Club Barcelona, donde supo brillar entre 2008 y 2016, ganando varios títulos y siendo uno de los mejores socios de Lionel Messi.

Mucho se habló al respecto. De hecho, en alguna ocasión, el futbolista brasileño había expresado, en entrevista con 'Alkass Sports Channels', que "no hubiese aceptado una oferta de Bartomeu, me fui cuando él era el presidente y no tenía sentido volver a trabajar con él".

Y es que, para algunos seguidores del conjunto 'blaugrana', el mandato de Josep Maria no fue precisamente el mejor. De hecho, el club aún sufre una crisis económica, producto de ciertas malas decisiones que tomó. Por eso, la vuelta de Dani Alves, bajo su mandato, parecía imposible.

Razón por la que no se dio hasta que Joan Laporta asumió como presidente. Sin embargo, unos chats que se filtraron en las últimas horas, darían un giro de 180 grados a la situación. La conversación muestra al brasileño diciéndole a Bartomeu que quiere regresar, justo después de la eliminación en semifinales de Champions League, frente al Liverpool, en 2019.

"Sr. presidente, ¿todo bien? Quiero volver allí, quiero volver a mi casa y ¡quiero jugar la Copa del Mundo de 2022 como jugador del Barça! ¡Dejemos los orgullos de lado, nos necesitamos y lo sabemos!", dijo el lateral derecho en su momento. La respuesta de Bartomeu fue: "Hola Dani, para volver, ningún problema, pero deberían estar conforme los técnicos del Barça. ¿Has hablado con Abidal? Abrazo fuerte."

Ante ello, Alves expresó que "puedo hablarle si quieres", a lo que Josep Maria respondió que "informo a Abi y vosotros os llamáis". Así las cosas, las reacciones no se hicieron esperar. Por eso, el propio jugador tuvo que pronunciarse a través de sus redes sociales oficiales.

"Para los que si importa con el Barça, hacemos lo que haga falta... pero la vida sabe lo que cada uno merece. Sorry... Thanks", sentenció, luego de que dicho chat saliera a la luz pública.

