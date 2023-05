Florentino Pérez aseguró que "el Real Madrid no va a tolerar más insultos racistas"

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, censuró este martes los insultos racistas recibidos hace dos días por el futbolista brasileño Vinicius Júnior en el partido frente al Valencia en Mestalla y dijo que "hay que cambiar radicalmente la estructura arbitral del fútbol".

El máximo dirigente del Real Madrid aprovechó la visita institucional a la sede de la Comunidad de Madrid para celebrar la Euroliga conquistada por el equipo de baloncesto para mostrar su opinión sobre lo ocurrido hace dos días en Mestalla.

"Lo ocurrido es realmente muy grave, con el agravante de que no es la primera vez que ocurre. La sociedad no se merece lo que está pasando y quiero dejar claro que el Real Madrid no va a tolerar más incidentes e insultos racistas contra ninguno de nuestros jugadores", dijo Florentino, durante su discurso.

"Es esencial cambiar radicalmente la estructura arbitral del fútbol en nuestro país para que nunca se pueda hacer responsable del delito al que lo sufre, como está ocurriendo ahora", concluyó.

Publicidad

¿Quién es Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid?

Florentino Pérez es un destacado empresario y dirigente deportivo español, reconocido por su papel como presidente del Real Madrid, uno de los clubes de fútbol más importantes y exitosos del mundo. Su primera etapa al frente del club comenzó en 2000 y se prolongó hasta 2006, y posteriormente fue reelegido como presidente en 2009.

Bajo el liderazgo de Florentino Pérez, el Real Madrid experimentó una transformación significativa tanto en el ámbito deportivo como en el económico. Su visión y estrategia se centraron en la contratación de jugadores de renombre mundial y en la construcción de un equipo galáctico que pudiera competir a nivel nacional e internacional.

Publicidad

Durante su primer mandato, Florentino Pérez fue responsable de la contratación de jugadores emblemáticos como Luís Figo, Zinedine Zidane, Ronaldo Nazário, David Beckham y muchos otros. Estas adquisiciones se realizaron a cambio de traspasos récord y elevaron la imagen y el atractivo global del club.

Bajo su presidencia, el Real Madrid conquistó importantes títulos, incluyendo la Liga de Campeones de la UEFA en 2000 y 2002, así como múltiples campeonatos de La Liga y la Copa del Rey. Además, se llevó a cabo la remodelación del estadio Santiago Bernabéu y se impulsaron proyectos de expansión y modernización del club.

En 2006, Florentino Pérez dimitió como presidente debido a diferencias y desafíos internos en el club. Sin embargo, regresó en 2009 tras ganar las elecciones y retomó su liderazgo al frente del Real Madrid.

Durante su segunda etapa, Florentino Pérez continuó con su visión de fichajes estelares, destacando la incorporación de jugadores como Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Karim Benzema y Toni Kroos, entre otros. El equipo logró éxitos tanto a nivel nacional como internacional, obteniendo varios títulos de La Liga y cuatro títulos de la Liga de Campeones de la UEFA en un período de cinco años, entre 2014 y 2018.

Publicidad

La gestión de Florentino Pérez también se enfocó en el desarrollo de la marca Real Madrid como un club global, expandiendo su presencia comercial y generando nuevas fuentes de ingresos. Bajo su liderazgo, el Real Madrid se convirtió en una institución financieramente sólida y uno de los clubes más valiosos del mundo.

Si bien ha habido críticas y controversias en torno a su gestión, no se puede negar el impacto y el legado de Florentino Pérez en el Real Madrid. Su enfoque en la excelencia deportiva, el prestigio internacional y la innovación han dejado una huella duradera en el club y han posicionado al Real Madrid como uno de los equipos más reconocidos y exitosos de la historia del fútbol.