"Fue una noche especial, no la voy a olvidar", Coutinho tras debutar con el Barcelona

El centrocampista brasileño Philippe Coutinho, flamante fichaje invernal del Barcelona, se mostró "feliz" en su debut este jueves con la camiseta azulgrana.

"Fue una noche especial para mí, no la voy a olvidar", dijo Coutinho a la televisión del FC Barcelona, tras el partido de vuelta de cuartos de final de la Copa del Rey, que el Barça ganó 2-0 al Espanyol, clasificándose para semifinales del torneo del KO.

Publicidad

"Estaba un poco nervioso y ansioso, pero luego me he tranquilizado y me he adaptado al juego. Estoy muy feliz de haber jugado mis primeros minutos en este club", añadió el que ha sido el fichaje más caro de la historia del Barça, tras llegar del Liverpool por 160 millones de euros, 40 de ellos en variables.

Vea acá: “Orgulloso de mi color y de mi raza”, dijo Carlos Darwin Quintero ante ataques en México

Coutinho saltó al campo en sustitución de Andrés Iniesta en el minuto 68 en medio de una cerrada ovación de los aficionados azulgranas, que después aplaudían cada acción del brasileño.

"Estoy emocionado por cómo me recibieron", dijo Coutinho a Barça TV, insistiendo en que "todos los aficionados y los jugadores me han recibido muy bien, me han ayudado mucho".

Publicidad

Respecto al encuentro, el centrocampista se mostró contento. "Al final conseguimos ganar que era lo más importante y pasar la eliminatoria", dijo.

Lea acá: “Jamás desmerezcas a alguien por lo que es, por lo que no tiene o por lo que hace”: Edwin Cardona

Publicidad

"Ha sido un partido difícil como era de esperar. Nos esperaban a la contra, pero desde el primer momento hemos controlado el juego, hemos hecho un buen partido y merecimos la victoria", sentenció.