Gabriel Paulista: “Pido disculpas a Vinícius, mi intención no fue hacerle daño. Acepto la crítica"

El central hispano-brasileño del Valencia Gabriel Paulista pidió disculpas este viernes por la dura entrada que hizo el jueves a Vinicius en el encuentro ante el Real Madrid y achacó en parte sus nervios a la crisis que vive el club de Mestalla.

“Acepto la crítica y la tarjeta roja, no estoy orgulloso. Soy un jugador contundente, pero noble. Respeto a Vinícius y no fue nunca mi intención hacerle daño”, afirmó en un mensaje en redes sociales.

“Estamos sufriendo mucho en este gran club, viviendo una situación muy difícil y los sentimientos están a flor de piel. A veces resulta difícil controlar los nervios. No los controlé y pido disculpas de corazón”, añadió.

El defensa pidió disculpas también a la afición del Valencia y aseguró que el equipo seguirá peleando “hasta el final por revertir esta situación”.

Cabe resaltar que el jugador ha sido respaldado por su entrenador Salvador González 'Voro', quien aseguró que se le fue "la pinza", siendo esto fruto de "la impotencia y el nerviosismo" en su dura entrada a Vinicius Junior que le costó la cartulina roja, en una acción que "no se puede volver a producir".

"Ha sido una acción fruto de la impotencia, nerviosismo... ha cometido un acto fruto de la desesperación por ir perdiendo. Una tarjeta roja que ha dejado al equipo con uno menos, ya con 2-0 perdiendo; si antes de esa situación ya era complicado, después de eso, imposible. Estas cosas no se pueden volver a producir. No se puede dejar al equipo así con uno menos. Voy a hablar con él para que esto no suceda", dijo en rueda de prensa.

"Lo achaco a un momento de desesperación, se le ha ido la pinza", añadió.

"Siento impotencia. Veo una acción en la que entra a destiempo. Yo también he sido jugador y hay momentos en los que sientes eso y tienes que parar. Se le ha ido un poco la cabeza fruto de la impotencia, el resultado... En el terreno de juego suben las revoluciones y todo el mundo se tiene que controlar. Ha cometido un error", amplió.

Por otra parte, el estratega de Real Madrid no justificó la discutida acción contra Gabriel Paulista, pero sí respaldó, afirmando que "La expulsión es un momento de frustración que a veces puede pasar en el fútbol".

"No ha sido por nada entre ellos porque Paulista y Vinícius se habían enfrentado pocas veces en el partido. Era por frustración del partido que pierden en un momento que no es bueno del equipo. Lo puedo entender, es una entrada fea pero Paulista siempre ha sido un jugador muy correcto", añadió.