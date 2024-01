Gaizka Garitano, entrenador del Almería, intentó no criticar directamente la actuación arbitral de la derrota de su equipo 3-2 frente al Real Madrid, ya que “luego” le “sancionan” a la vez que aseguró que “no es la primera vez” que se siente perjudicado en un partido disputado en el Santiago Bernabéu.

“No suelo hablar nada de los árbitros. Y hablar para poner una frase que diga yo con lo caliente que estoy… Este partido lo ve todo el mundo. No es la primera vez que me pasa esto aquí. No tengo palabras para describir lo que ha pasado hoy aquí”, señaló en rueda de prensa.

“Ya habéis visto el partido y lo que ha pasado. Si digo mi opinión, luego me sancionan. Y mi opinión no sirve para nada porque ya habéis visto lo que ha pasado”, añadió.

“Este partido lo ha visto mucha gente. Mi opinión no vale para nada. El que haya visto el partido ya ha visto lo que ha pasado”, completó.

Una comparecencia que arrancó con un escueto “no tengo nada que decir” al ser preguntado por la actuación arbitral durante el encuentro.

Un partido en el que el colegiado tuvo que acudir al VAR en tres ocasiones y decidió a favor del Real Madrid. Una para señalar un penalti por mano del brasileño Kaiky, otra para anular un gol al jugador del Almería Sergio Arribas por una falta previa del seneglaés Dion Lopy, y también para validar un gol del brasileño Vinícius Junior en el que en directo había señalado mano.

¿Cómo sucedió la expulsión del estratega del Almería?

Garitano que fue expulsado por protestar dichas decisiones arbitrales.

“El árbitro me ha expulsado justamente. He estado protestando bastante durante todo el partido. “Es verdad que he protestado bastantes decisiones y ha decidido expulsarme. He protestado muchas decisiones, lógicamente; no podía hacer otra cosa”, dijo.

A pesar de esto, el entrenador del Almería quiso destacar el nivel mostrado por su equipo en el Santiago Bernabéu y en otros partidos contra rivales grandes.

“No hemos ganado ningún partido todavía, pero ya véis cómo compite el equipo en cada partido. Contra equipos grandes hemos estado cerca de ganar o empatar, como hoy, pero no hemos sido capaces. El equipo juega bien y compite contra cualquier equipo”, declaró.

Además, Garitano le pidió a lo que queda de mercado invernal que no se vaya ningún futbolista.

“Ya solo falta que nos quiten a algún jugador… espero que no, que los jugadores que están jugando no se vaya ninguno. Queremos que vengan refuerzos y no que se vayan jugadores”, aseguró.