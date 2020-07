“Gareth Bale no se irá del Real Madrid, aún le quedan dos años de contrato”

Gareth Bale, al igual que el colombiano James Rodríguez, no cuenta para Zinedine Zidane en el Real Madrid y su salida del equipo parece inminente.

El galés solo jugó 100 minutos después de que se reanudó la Liga tras la para por el coronavirus y en los últimos siete partidos no pisó el campo de juego.

Además, el exTottenham, de Inglaterra, tuvo actitudes en el banco de suplentes que fueron muy cuestionadas por parte de la prensa y la afición.

En una oportunidad se puso el tapabocas en los ojos y se acostó en el asiento y en otra, armó una especie de binoculares e hizo jueguitos que llamaron la atención.

“James Rodríguez encajaría bien en cualquier equipo inglés o italiano”

Sin embargo, en las últimas horas, el representante de Bale, Jonathan Barnett, dijo que el jugador no se irá del Real Madrid porque “es tan bueno como sus compañeros de equipo”.

“Es una gran pérdida que no esté en el equipo, pero no se irá. Todavía tiene dos años de contrato. Es muy feliz viviendo en Madrid y no va a ninguna parte”, le dijo Barnett a la ‘BBC’.

“Zidane va a entender que James Rodríguez es un futbolista que merece jugar”

“Zidane no quiere jugar con él. Bale es tan bueno como el resto de sus compañeros de equipo, pero es decisión de Zidane. No hay odio y Bale no intenta sobrevivir a Zidane. Está entrenando bien todos los días, pero Zidane, que tuvo éxito, no lo pone”, agregó.

Por último, el representante del Gareth Bale dice que hubo clubes interesados en sus servicios, pero pocos pueden pagar por el jugador que, según ‘Marca’, cuesta 17 millones de euros por temporada.