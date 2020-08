Gareth Bale y Real Madrid: un divorcio cada vez más difícil de darse

Pocos son los rumores en cuanto a fichajes por parte del Real Madrid. Todo indica que Zinedine Zidane no hará mayores retoques a su plantilla principal para la próxima temporada. En tanto, las noticias que si moverán el mercado del 'Meregune' serán las concernientes a las salidas, que esperan que se puedan dar prontamente.

Miralem Pjanic, el nuevo jugador de Barcelona que dio positivo por coronavirus

Los nombres que encabezan la operación salida y por los que trabajan desde la misma dirigencia madridista para apurar su desvinculación del club, son James Rodríguez y Gareth Bale. En cuanto al primero, los rumores que lo colocan en el radar de varios equipos europeos no paran. En cambio, el caso del galés es distinto, pues no cuenta con ofertas oficiales a pesar de ser un nombre apetecido por los clubes más importantes de Europa.

Según señala el diario español 'AS', la razón a sus pocos pretendientes oficiales se debe al alto salario que posee y que muy pocos equipos están en la capacidad de asumirlo, más ahora con la crisis actual por el coronavirus. Bale factura 15 millones de euros limpios al año, lo que le significa al Madrid un desembolso de 30 millones de euros brutos.

El único pretendiente fuerte que tiene hasta ahora el galés es el Tottenham, precisamente su exclub y que desea repatriarlo, cosa que hasta el momento es imposible debido al millonario sueldo, confirma 'AS'. La gran razón por la cual Bale puede llegar a los 'Spurs', se llama José Mourinho. De hecho, el técnico portugués ya lo quiso en 2017 cuando dirigía al Manchester United y estuvo cerca de tenerlo, pero en ese momento no se pudo dar el fichaje debido a que el futbolista no forzó su salida del Real Madrid, continúa asegurando el rotativo.

Carlos Bacca, otro más para Turquía: Besiktas estaría pensando en fichar al delantero

Publicidad

Por ahora, el único salvavidas con el que cuenta es Gareth Bale, es que un equipo de la MLS se meta la mano el bolsillo y desembolse la cifra que pida el Real Madrid por su salida y que además, se haga cargo del salario del jugador. Lo único claro hasta el momento es que Gareth Bale no cuenta para Zidane y deberá buscar una salida en este mercado si no quiere pasar el resto de la temporada sentado en el banquillo o incluso fuera de las convocatorias, como ya lo vivió en los últimos partidos de Liga y Champions en el reciente curso.