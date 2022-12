Gelson Martins: "No quiero volver al Atlético de Madrid. Simeone no va a cambiar sus ideas de juego por mí" Gelson Martins, cedido por el Atlético de Madrid al Mónaco, sostuvo en una entrevista con el periódico deportivo luso ‘Récord’ que no quiere regresar con los colchoneros, donde cree que no encajan sus características.