Gerard Piqué: “Bartomeu nos mintió en la cara a Messi y a mí sobre la campaña de difamación”

Definitivamente Josep María Bartomeu ha sido uno de los peores presidentes en la historia del FC Barcelona, entre polémicas, malos manejos administrativos, financieros y mucho más, de lo que se refirió Gerard Piqué.

El actual zaguero central del equipo catalán afirmó que “hacemos el trabajo que nos marca el entrenador y este, a su vez, el del presidente. Pero Bartomeu no lo hizo y la falta de liderazgo se trasladó al campo. Estaría asesorado por gente que no tiene ni idea”.

Además, Piqué, en la entrevista para ‘The Wild Project’ habló ‘sin pelos en la lengua’ sobre el conocido ‘BarcaGate’, que fue una campaña de difamación que gestionó la mano derecha del expresidente del club.

“Nos mintió a la cara a Leo y a mí en la Ciudad Deportiva. Él nos dijo que no sabía nada sobre el Barcagate. Salí a defenderlo en rueda de prensa, pero él lo sabía porque la persona encargada de todo lo sucedido es su mano derecha. En una entrevista posteriormente lo critiqué y me escribió para decirme que no es verdad”, contó el futbolista español.