Gerard Piqué recibió un espaldarazo de Xavi Hernández: "Lo animo porque no es una situación fácil"

El entrenador del Barcelona , Xavi Hernández , consideró que este sábado "es el momento de la revancha futbolística" ante el Cádiz, al que los azulgranas no han podido ganar en los últimos cuatro enfrentamientos ligueros.

"Será un rival rocoso y difícil, nos ha complicado los últimos cuatro partidos. Es el momento de la revancha futbolística. Llegan en un mal momento, pero eso es peor porque tienen una oportunidad de ganarnos y salir de este agujero", comentó Xavi sobre el conjunto andaluz, que todavía no sabe lo que es puntuar esta temporada.

Publicidad

En cualquier caso, el técnico del Barça recordó que el Nuevo Mirandilla es "un campo donde se ganan ligas" y que su equipo debe "aparcar la Champions", donde el próximo martes visita el Bayern de Múnich, y centrarse en "conseguir los tres puntos" frente el cuadro gaditano.

Por eso, adelantó que para el encuentro de mañana "la idea es no reservar a nadie", cuando se le preguntó si jugadores como Robert Lewandowski o Pedri González podrían descansar pensando en Múnich.

"Empezará el equipo que mejor esté, pero luego hay cinco cambios. A veces no ganan los que inician. Ansu marcó la diferencia en Anoeta con media hora. Ahora no hay titulares ni suplentes, solo jugadores importantes. Entender esto es clave para el equipo", apuntó.

Publicidad

En este sentido, Xavi calificó de "bendición" poder contar con una plantilla "tan amplia" esta temporada: "Tenemos todas las posiciones dobladas. Es lo que quería para este año. Los minutos están caros y bendito el problema para mí".

Tanta competencia ha relegado a la suplencia a dos de los capitanes: el lateral Jordi Alba y el central Gerard Piqué, con los que insistió que habla a menudo.

Publicidad

Gerard Piqué, central del Barcelona de España.

AFP

"Con Jordi Alba no sé si el club no le ha ido de cara. Yo sí le he ido de cara. Soy muy claro, y con él aún más por la relación que nos une. Sabe que hay competencia y que jugará el que mejor esté, y él sigue tirando del carro. No busquéis más porque dentro no hay polémica, no hay debate", comentó sobre su excompañero en el vestuario azulgrana.

Y también defendió a la actitud de Piqué: "Hablando con él, lo animo porque no es una situación fácil. Estuvo muy bien el otro día (frente al Viktoria Pilsen) en la salida del balón. Va a ir entrando y, sí están todos preparados, llegarán los éxitos".

El equipo entrena esta tarde en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, pero Xavi adelantó que los dos últimos refuerzos, los laterales Héctor Bellerín y Marcos Alonso, entrarán en la convocatoria, y que probablemente Sergi Roberto se quede fuera por unas molestias.

Publicidad

Por otra parte, elogió el rendimiento de Ferran Torres -"el trabajo es innegociable y él lo tiene, y confiamos en él", comentó sobre el atacante valenciano- y de Ansu Fati: "Lo veo muy bien, y él nos ha dicho que ya está al cien por cien".

Y por último, se negó a valorar la posibilidad de que el delantero Antoine Griezmann vuelva al Barça después de que el Atlético de Madrid se niegue a pagar los 40 millones de su opción de compra.

Publicidad

"Es un tema de clubes, no me incumbe a mí. Deben dialogar los dos clubes. No hay debate, es jugador del Atlético de Madrid", concluyó Xavi Hernández.