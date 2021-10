Gerard Piqué reveló que una actual estrella del Real Madrid estuvo cerca de fichar por el Barcelona

El próximo domingo, desde las 9:15 de la mañana, en el estadio Camp Nou, Barcelona recibirá al Real Madrid por la décima jornada de La Liga. Previo al compromiso, el defensor Gerard Piqué, de los 'azulgranas', 'calentó' el clásico español.

Las redes sociales se llenaron de cientos de comentarios luego de que el referente del Barcelona revelara que, en una transmisión en 'Twitch' con el popular Ibai Llanos, una estrella actual del cuadro 'merengue' estuvo a punto de fichar por el cuadro culé.

“Vinicius tiene mucho talento. ¿Sabes que estuvo a punto de venir al Barça? Yo hablé con él personalmente antes de ir al Madrid y en la llamada me reconoció que lo tenía hecho con el Barça. Era para recibirlo en el vestuario, estaba hecho”, desveló Piqué.

El streamer, quien es fan del Real Madrid, no dudó en responder al zaguero. “Pues no te salió muy bien la charla, no intentes dinamitar antes del clásico. Vinicius es más madridista que Raúl, luego saldrá a desmentirlo y te la comerás con patatas”.

Sin embargo, Piqué, firme en sus anteriores declaraciones, señaló que, "que salga, a ver si es verdad, y si sale, pues le vamos a rebatir, pero estaba hecho".