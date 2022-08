Giovani Lo Celso tras su vuelta al Villarreal: "Se hizo larga la espera, pero ha merecido la pena"

El centrocampista internacional argentino Giovani Lo Celso afirmó en su presentación como jugador del Villarreal en calidad de cedido por el Tottenham Hotspur , que su deseo era regresar al equipo español en el que ya estuvo cedido en la segunda vuelta de la pasada campaña, además de agradecer el esfuerzo realizado para su incorporación al equipo.

"Se hizo larga la espera, pero ha merecido la pena. Ya en la temporada pasada me sentí muy cómodo aquí porque se trata de un equipo competitivo y con un gran proyecto. Es un equipo fuerte y con grandes objetivos", afirmó.

Señaló que se encuentra bien y con ganas de empezar y de seguir en la Liga y admitió que su adaptación será ahora más sencilla que la del año pasado. "Durante la negociación, que ha sido larga, me enfoqué en el trabajo para estar bien en el momento de llegar al lugar al que quería ir. Lo mío era entrenar y prepararme", dijo.

Sobre la posibilidad de jugar este jueves contra el Hadjuk Split en el encuentro de ida de la última ronda previa de la Conference League , señaló que todo depende de la decisión del técnico y sobre esta competición, señaló que la ronda previa va a ser dura, pero que están preparados para superarla.

"Como siempre dije, estoy muy feliz aquí, disfruto mucho y me gustan los objetivos que se tienen. No me planteo más allá de lo que se pueda mostrar cada día", concluyó.

Lo Celso, fue un hombre fundamental la temporada pasada para el Villarreal, equipo que dio la sorpresa en Champions League y alcanzó las semifinales del certamen, donde cayó con el Liverpool donde milita el futbolista colombiano Luis Diaz.

A pesar de su buen rendimiento en su club y con la selección Argentina, el volante argentino no fue tenido en cuenta por Antonio Conte, técnico del Tottenham, e incluso se mencionó la posibilidad de que fuera transferido al Nápoles de Italia, pero finalmente el ‘submarino amarillo’ lo tendrá en sus filas por una temporada más.