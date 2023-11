¡Hay 'Cholo' para rato! Diego Simeone se mostró "dichoso", tras renovación con Atlético de Madrid

Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, renovado este jueves por tres años más, de 2024 a 2027, desprende ambición, quiere "más" en el club rojiblanco, tal y como le transmitió en una conversación publicada por los canales oficiales de la entidad a Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado y que se comprometió a "seguir invirtiendo en el equipo y lo imposible" para hacer "feliz a tanta gente".

"Comprometerme de la misma manera que me he comprometido desde el primer día que llegué. Los futbolistas saben que queremos ganar y tenemos un grupo de chicos que están convencidos de que lo podemos hacer. Y lo tenemos que ayudar desde el lado tuyo y mío para que podamos estar fuertes en esas cuatro patas con nuestra afición", expresó Simeone.

"Nos hemos regenerado también. Jugábamos de una manera en un momento y hoy el equipo ha evolucionado a otro tipo. El equipo nos pide jugar de esta manera. Y yo quiero más. Lo sabes que quiero más. Ojalá que podamos llegar a todos los objetivos que tenemos", continuó el técnico durante la conversación.

"Gracias una vez más. Esta renovación para mí es muy importante, porque seguimos detrás de un proyecto que empezó hace muchos años. Gracias por confiar en mí y en nosotros. Sobre todo, me viene a la mente toda la gente que nos acompañó en todo este tiempo, que nos hizo también poder continuar y generar todo lo que hemos generado. Me siento feliz en el lugar donde estoy y tengo muchas ganas", aseguró el técnico argentino.

Publicidad

"Quince años es una barbaridad para como está el sector. Es una locura", expone al inicio Gil Marín, en referencia al periodo de tiempo que cumplirá Simeone al frente del Atlético, desde su fichaje el 23 de diciembre de 2011 para reflotar un equipo en crisis, que deambulaba por la Liga, que aún rebuscaba su sitio y su grandeza perdida años antes.

"Lo que pensé es qué necesitamos. El equipo andaba mal, veníamos de una montaña rusa previa en el tema de la estabilidad y siempre soñaba con tener estabilidad, porque sabía que con estabilidad podría ayudar al club a crecer y sin estabilidad era imposible. Y hay un hecho necesario: los resultados. No hay otro", rememoró Gil Marín.

"Y en aquel momento de confusión pensé quién nos puede ayudar a conseguir las dos cosas. Uno, resultados, por su carácter. Dos, la confianza y los valores que generar alrededor de un club. Recordé una conversación que había tenido contigo en Buenos Aires, en San Lorenzo. Me quedé con aquella conversación", recordó.

Publicidad

Gil Marín: "Nunca hubo una decisión mejor para la historia del club"

"Me llama Toni (su amigo y compañero en el Atlético como jugador, a petición de Gil Marín) y me dice Miguel Ángel quiere hablar con vos y hay una gran posibilidad de poder venir. Y yo, en mi cabeza, hacía tres años que estaba pensando en que aparezca esto. Cuando me llamaste y me dijiste que 'nos ayude' ya no me importó nada de lo otro. 'Necesitamos que nos ayude'. La charla terminó ahí. Vine con una energía y unas ganas de estar acá", intervino Simeone.

"Nunca hubo una mejor decisión para la historia del club", remarcó Gil Marín, que resaltó cómo Simeone "en una década" pudo "cambiar la historia del club". "Está claro que está cambiando la historia de este maravilloso club y creo que lo vamos a seguir haciendo", añadió.

"Es una locura. Doce años hoy en día en Europa no hay ningún otro caso. La confianza que hay mutua, pero sobre todo los resultados mandan. Nos ha acompañado. Dios quiera que sigamos con ellos", continuó el consejero delegado del Atlético.

"Siempre quise venir al Atlético. Me preparé para que la oportunidad que me imaginaba pudiera aparecer. Pensar en el día a día. No podemos alejarnos en el día a día, del famoso partido a partido de aquella cena de los primeros días", le transmitió Simeone.

Publicidad

"Es muy importante permanentemente recordar de dónde venimos. Lo hago todos los días. Cuando recuerdas la inestabilidad que vivía el club en ese momento y valoro lo que tenemos hoy, todos los días doy gracias a Dios", destacó Gil Marín, que abogó por "no olvidar nunca todo" lo que les ha "costado llegar hasta aquí".

"Tenemos que seguir cuidándolo. Tenemos algo por delante importante, que es cuidar todo esto que se pudo generar y sumarle cosas", apuntó Simeone.

"No tenemos que ponernos límites ni techos", recalcó Gil Marín.