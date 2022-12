“Hay posibilidades de que no me retire en el Barcelona”: Andrés Iniesta

El volante español prendió las alarmas entre los hinchas del equipo azulgrana, después de hacer dicha declaración. La propuesta para renovar no le parece atractiva.

"Mi intención, mínimamente, es cumplir el contrato que tengo y eso es lo que quiero hacer. Hay posibilidades de que no me retire en el Barça. Es una cuestión de valorarlo”.

Esas fueron las palabras del ‘Cerebro’ Iniesta a la emisora RAC 1 y que fueron reproducidas este jueves por el portal ‘Infobae’. De esa manera, el talentoso futbolista español puso en duda su permanencia en las filas de los catalanes.

"No estoy diciendo que vaya a renovar o que no. Ya dije hace semanas que en el momento que tenga que salir de aquí no va a acabar en confrontación entre Iniesta y el club", agregó.

De manera extraoficial y aunque el propio futbolista no aceptó referirse al tema, versiones de prensa indicaron hace unos días que tendría ofertas tentadoras de China, Estados Unidos e incluso de Qatar, en donde juega su amigo Xavi Hernández.