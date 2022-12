Esas palabras son de Jovic, jugador del Real Madrid, después de que se confirmara el contagio de un jugador de baloncesto contagiado por la pandemia.

Trey Thompkins, jugador de baloncesto de Real Madrid, dio positivo en el examen del coronavirus y de inmediato se convirtió en noticia mundial. No solamente por la alarma generada por el crecimiento de la pandemia, sino también porque los jugadores del equipo de fútbol entrenan en la misma sede.

Publicidad

Incluso, los hombres dirigidos por Zinedine Zidane entraron desde ayer en cuarentena y se les ordenó un plan de entrenamiento por su cuenta.

La suegra de Paulo Dybala y su angustia por la situación del coronavirus en Italia

Para hablar del tema, un medio serbio habló con Jovic, quien se refirió a la situación en el Madrid.

"Desde que me lesioné y no entrené durante los últimos dos o tres días he usado los mismos grupos de recuperación que un jugador con coronavirus”, expresó el futbolista en declaraciones reproducidas por 'Mundo Deportivo'.

Publicidad

Jovic agregó que "me siento realmente bien, no tengo síntomas; estamos esperando la decisión del club".

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior. Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.