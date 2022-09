Héctor Bellerín: “Estoy muy emocionado de volver a casa, era el año que menos esperaba llegar aquí”

El lateral diestro Héctor Bellerín, que once años después de abandonar la Masia ha regresado a la disciplina del FC Barcelona, comentó a su llegada desde Londres que se siente "muy emocionado" por volver "a casa".

Bellerín aceptó una oferta del Arsenal cuando jugaba en el cadete del Barcelona (16 años) y su carrera deportiva ha transcurrido en la Premier, salvo una cesión el año pasado al Betis. En el fondo, admite que su deseo de volver viene desde hace tiempo.

"Es una de esas cosas que uno piensa que algún día tendrá la oportunidad de vivirla. He tenido oportunidades antes, pero por varios motivos nunca ha pasado, y ha sido un de los años que menos esperaba llegar aquí. Estoy muy emocionado de volver a casa", insistió.

Explicó que no puede comparar su marcha con 16 años a su regreso con 27: "Estoy muy orgulloso y muy agradecido de todos con los que me he encontrado estos años que he estado fuera, me han hecho ser la persona que soy hoy. Vuelve una persona muy distinta y con ambiciones diferentes, pero con muchas ganas y la misma ilusión de jugar al fútbol", indicó.

El lateral, una pieza que le faltaba al Barcelona de Xavi Hernández, que no tenía un lateral diestro puro, comentó que la experiencia del año pasado en la Liga es importante.

"He venido aquí para competir y por todo. Quiero seguir haciendo mi trabajo, con una gran ilusión de hacerlo en el Camp Nou", comentó Bellerín.

Precisamente tanto Bellerín como Marcos Alonso, que todavía no está dado de alta en LaLiga, participaron en el entrenamiento de este viernes en la ciudad deportiva.

Hasta el sábado por la mañana no se conocerá si alguno de ellos o los dos estarán en la lista de convocados para medirse al Sevilla en el Sánchez Pizjuán.