Barcelona vs Real Madrid paraliza siempre el mundo del fútbol y aunque ahora no hay tantas estrellas en los equipos, no deja de ser atractivo por su rivalidad.

Este domingo, desde las 9:15 a.m., en el estadio Camp Nou, donde ofician como locales los catalanes, rodará la pelota para el derbi español.

Y a poco de comenzar el encuentro, la gente quiere saber ¿dónde ver el clásico Barcelona vs Real Madrid?

Barcelona vs Real Madrid

Fecha 10 de la Liga de España

Hora: 9:15 a.m. (hora colombiana)

Estadio: Camp Nou

Transmisión: ESPN y Star Plus