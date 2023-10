Ilkay Gundogan le hizo un llamado de atención fuerte a sus compañeros del Barcelona: "Más enfado"

Se siguen escuchando reacciones de la derrota del Barcelona contra el Real Madrid por la jornada once de la Liga de España. En esta ocasión, İlkay Gundogan, quien llegó al conjunto 'culé', tras ser uno de los mejores jugadores del Manchester City en las temporadas pasadas, reaccionó de manera controversial sobre la actuación de sus compañeros en el clásico.

Al finalizar el duelo, el alemán no dudó en mostrar su decepción por el partido contra la 'casa blanca', pero más allá de eso, criticó la falta de 'hambre' que su actual conjunto mostró en cancha. "Quiero ser honesto, pero sin pasarme porque no quiero decir algo que no debería. Vengo del vestuario y obviamente la gente está decepcionada, pero después de un partido tan importante y un resultado innecesario, me gustaría ver más enfado y decepción. Y esto es parte del problema", dijo en entrevista al terminar el compromiso entre las escuadras españolas.

Pero el internacional de la Selección de Alemania no se quedó ahí y fue más allá. "Tienen que aflorar más emociones cuando pierdes y cuando sabes que puedes jugar mejor y hacerlo mejor en ciertas situaciones y no reaccionas. Esto luego se traslada al campo; tenemos que dar un gran paso en ese aspecto porque el Real Madrid o incluso Girona se van a escapar".

Brutal sinceridad de Gundogan. pic.twitter.com/iOyhsv14ZM — Bruno Bergareche (@Bergareche14) October 29, 2023

"No vine aquí para perder este tipo de partidos o permitir que se abran estas brechas. Yo también tengo responsabilidad como jugador veterano para no permitir que el equipo deje que pasen estas cosas. Necesitamos resistencia", sentenció el jugador del Barcelona.

Y es que el Barcelona empezó ganando el partido contra el Real Madrid con un tanto del mismo İlkay Gundogan; aunque el equipo de Xavi Hernández mostró un buen juego en la primera parte, en el segundo tiempo la situación cambió y los jugadores del equipo 'culé' no pudieron hacerle frente a un inspirado Jude Bellingham, quien le dio los tres puntos al conjunto 'merengue' y dejó al Real Madrid en el primer puesto de la Liga de España.

Por el momento, el Barcelona se prepara para visitar a la Real Sociedad el próximo sábado 4 de noviembre a las 3:00 p.m. (hora de Colombia).

Así fue la ficha técnica del compromiso:

1 - Barcelona: Ter Stegen; Araujo, Christensen, Iñigo Martínez, Balde; Gavi, Fermín (Oriol Romeu, min. 72), Gündogan; Cancelo (Lamine Yamal, min. 76), Ferran (Lewandowski, min. 61) y Joao Félix (Raphinha, min. 76).

2 - Real Madrid: Kepa; Carvajal, Rüdiger, Alaba, Mendy (Camavinga, min. 52); Tchouaméni, Valverde, Kroos (Modric, min. 63), Bellingham; Rodrygo (Joselu, min. 63) y Vinicius (Lucas Vázquez, min. 93).

Goles: 1-0, min. 6: Gündogan. 1-1, min. 68: Bellingham. 1-2, min. 92: Bellingham.

Árbitro: Gil Manzano (comité extremeño). Mostró cartulina amarilla a Fermín (min. 17), Ferran (min. 46+) y Carvajal (min. 61).