Imanol Alguacil, técnico de la Real Sociedad: "Es un punto que sabe como una victoria"

Imanol Alguacil, técnico de la Real Sociedad , se mostró orgulloso del punto conseguido por su equipo frente al Real Madrid (0-0), ya que llegaron con muchas bajas, y por esto aseguró que "sabe como una victoria" a la vez que calificó su primera vuelta como "una auténtica locura".

"No es como una vitoria, porque queríamos los tres puntos, pero conseguir un punto aquí tal y como hemos venido tiene mucho mérito. Hemos hecho un gran partido, han habido momentos en los que hemos sufrido, pero también en otros hemos tenido nuestras ocasiones", dijo en rueda de prensa.

Publicidad

"Teníamos muchas bajas y tenemos a algunos jugadores muy tocados. Enfrentarnos a un equipo como el Real Madrid no es fácil, pero hemos competido bien, me voy contento y espero que los aficionados de la Real Sociedad estén contentos", comentó.

"Hay que adaptarse. Cero excusas. No importan las bajas. Lo que hay que hacer es adaptarse, trabajar y seguir sumando. Felicitar a los jugadores porque la primera vuelta que han hecho es para quitarse el sombrero", prosiguió.

"Sacaremos un once competitivo. Hay que adaptarse. Los que estemos. Hasta ahora así lo hemos hecho y así lo haremos. A pesar de esto ya hemos visto lo que ha hecho el equipo. Muy contento porque es un punto que sabe como una victoria", completó.

Y uno de estos tocados es el japonés Take Kubo.

Publicidad

"Fenomenal partido, como el del resto del equipo. Y eso que no está al 100%. Lleva tres semanas sin poder entrenar. Lo único que estamos haciendo es que compita, más no le puedo pedir. Ha hecho un gran trabajo defensivo y con balón. Estoy muy contento con lo que nos está ayudando. Está con el cuádriceps bastante tocado, espero que se recupere", declaró.

Además, Aritz Elustondo salió lesionado del partido contra el Real Madrid.

Publicidad

"Lo de Elustondo es un esguince, esperemos que se quede solo en eso", comentó.

Un Alguacil que ponderó la primera vuelta de su equipo, que ocupa la tercera posición en LaLiga Santander.

"Es un auténtica locura lo que ha hecho el equipo en la primera vuelta, que esperemos que dure hasta el final de temporada", declaró.

"El objetivo es ganar el siguiente partido. Ni mis jugadores ni yo nos vamos a confundir. Hemos hecho una gran primera vuelta, solo eso", insistió.

Publicidad

Por otro lado, el técnico de la Real Sociedad no quiso entrar en polémica respecto a una posible expulsión, que no fue tal, del jugador del Real Madrid Nacho Fernández.

"No la he visto claramente. Entiendo que si no le ha sacado la segunda es porque no era. Máximo respeto a los árbitros, no he podido ver la jugada y prefiero no opinar", dijo.