Isco Alarcón confesó que el director deportivo del Sevilla de España lo "agarró del cuello"

Isco Alarcón, centrocampista actualmente sin equipo y exjugador del Real Madrid y Sevilla entre otros equipos, afirmó, tras muchos años sin conceder entrevistas, que Monchi, director deportivo del Sevilla, le "cogió del cuello" cuando le dijo que era "la persona más mentirosa" que se había encontrado "en el mundo del fútbol".

"Después de un entrenamiento camino de vestuarios, le dije a Monchi que no estaba siendo sincero ni conmigo, ni con la gente a la que le cuenta las cosas, que me quería quedar y que iba diciendo que me quería ir", afirma Isco en las páginas de 'Marca'.

"Le dije que era la persona más mentirosa que me había encontrado en el mundo del fútbol y me agredió. Vino hacia mí, me cogió del cuello, nos apartamos y ya nos tuvieron que separar del todo", añadió el jugador.

También habló el de Arroyo de la Miel de su frustrado fichaje por el Unión Berlín.

"Primero me dijeron que no me podían inscribir en Europa. En una segunda llamada que al final no es esta cantidad... Que es menos". Y yo, por segunda vez, vuelvo a aceptar esos cambios que no estaban en el preacuerdo por el que volé a Alemania. Pero a los diez minutos, me llaman una tercera vez diciendo que la cantidad de la temporada siguiente tampoco es la del contrato y que hay que revisarla. Y ya me planté", relató.

¿Cuál ha sido la carrera deportiva de Francisco Román Alarcón Suárez, 'Isco'?

Isco nació el 21 de abril de 1992 en Benalmádena, España. Comenzó su carrera deportiva como jugador del Valencia juvenil. Tras ello, pasó al equipo 'B' del Valencia, conocido como Valencia Mestalla. Tras un buen rendimiento en el equipo de los 'murciélagos' fue fichado por el Málaga en donde es recordado por ser parte de aquel equipo que logró llegar hasta la semifinal de la Champions League en un Málaga plagado de estrellas.

Gracias a su excelente rendimiento, fue fichado en 2013 por el Real Madrid, equipo donde logró brillar y conseguir varios de los más grandes títulos del fútbol mundial, entre ellos, tres ligas de España, tres Supercopas de España, tres Supercopas de Europa, cuatro Champions League y cuatro campeonatos del Mundial de Clubes.

Por ahora, se mantiene sin equipo profesional en condición de agente libre. Sin embargo, en algunas ocasiones, ha sido vinculado con jugar en la Kings League, liga de fútbol siete creada por Gerard Piqué, excompañero de Isco en la Selección de España.