“Jamás seré el presidente del Barcelona, para eso está Piqué”: Pep Guardiola

El actual técnico del Manchester City le respondió a Fabio Capello, quien había dicho que el entrenador español quería retirarse para presidir al club español.

“Tuve la suerte de ser entrenado por Fabio Capello y le diré que nunca seré presidente del Barcelona... Para eso ya está Gerard Piqué”, aseguró Guardiola.

Hace unos días, el extécnico del Barcelona había afirmado que su retiro estaba cerca, sin embargo, el catalán añadió que todavía tiene futuro como entrenador y calificó de “inapropiadas” sus declaraciones: “No voy a entrenar cuando tenga 60 años... Pero tengo 45. Estoy en un lugar perfecto para seguir trabajando. En el futuro, quiero hacer algo más en mi vida. Quizás fue inapropiado decir que estoy empezando a despedirme de mi carrera”, recoge Marca desde España.

No ha sido fácil para Pep adaptarse al fútbol inglés, su equipo, el Manchester City, actualmente marcha cuarto y ha concedido 22 goles en 20 fechas, lo cual nunca le había sucedido a un club dirigido por él. Por ello, el español aclaró que todo es parte del proceso. “Quizás la gente que decía que vine aquí a cambiar todo estaba equivocada. Yo he venido a mejorar y a ayudar a mi equipo a ser lo mejor posible. Aquí he venido a adaptarme. Es parte del proceso”, comentó el entrenador español.

El próximo partido de los ‘citizens’ será este viernes contra el West Ham, por la cuarta ronda de la FA Cup.