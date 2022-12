"James e Isco pueden jugar juntos", aseguró Zinedine Zidane

El entrenador del Real Madrid afirmó este sábado en rueda de prensa que no le interesa lo que venga en la próxima temporada, ante los interrogantes sobre la marcha del español y el colombiano.

El técnico del Real Madrid Zinedine Zidane señaló este sábado, cuando se le preguntó por si las polémicas arbitrales de su equipo tienen más repercusión, que molestan, pero que es una cuestión que "no va a cambiar".

"El Madrid es único y cada vez que pasa algo aquí es porque es el Madrid. Sabemos que nosotros molestamos, pero esto no va a cambiar. Si ganamos es porque estamos bien. No dependemos de nada y de nadie", señaló el francés.

Cuando se le preguntó por el porcentaje de 'culpa' que tuvieron el PSG y el árbitro en la remontada del Barcelona (victoria 6-1 tras perder 4-0 en la ida), el miércoles en los octavos de la Champions, Zidane no quiso ofrecer su opinión.

"No te voy a decir porcentaje de nada. Lo que me interesa a mí es nuestro partido. No estoy aquí para hablar de lo que pasó el otro día", señaló.

El Real Madrid, que el martes también se clasificó para los cuartos de final de la Liga de Campeones, recibe el domingo al Betis buscando una victoria que le permita no perder la estela del Barça, líder con un punto de ventaja pero un partido más.

"Vamos a intentar en casa hacer el máximo para ganar siempre. Sobre todo no perder. Hasta ahora lo hemos conseguido. Hay que pensar en esta línea y seguir manteniendo lo que estamos haciendo", señaló sobre la condición de su equipo de único equipo que no ha perdido en casa.

Finalmente hizo un balance del curso: "No está mal la temporada que estamos haciendo. Podemos hacer las cosas mejor, pero no está mal. Ahora viene lo más importante, cada día falta menos y cada punto es importante. Cada partido va a ser importante".

"El próximo año no me interesa. Son compatibles y pueden jugar juntos, claro", declaró finalmente Zidane cuando le interrogaron sobre los rumores de la marcha de James Rodríguez e Isco de las filas blancas.