James no cuenta para los partidos grandes del Madrid, dice prensa española

Después del partido frente a Leganés, este jueves se consignaros ecos en los diarios de España por el enojo del colombiano cuando Zidane decidió reemplazarlo por Isco.

La prensa española no es indiferente con la actualidad de James Rodríguez "El colombiano se marchó con rabia porque no ha jugado más de un partido completo en lo que va de la Liga, frente a Deportivo. James no termina de imponerse porque tiene jugadores que se la están poniendo más que complicado".

Ese es un apartado de la nota de este jueves del diario 'Marca', en la que se refirieron a la situación de Rodríguez Rubio, quien sigue siendo protagonista en los medios por la falta de confianza del entrenador de los blancos.

De igual manera, se consignó que el colombiano se fue en silencio del estadio en el que Leganés hace de local, pese al acoso de los periodistas que querían conocer sus declaraciones tras el cambio al minuto 72 para darle paso a Isco.

Con el paso de los juegos, así tenga buenas presentaciones como en el triunfo 2-4 sobre Leganés, el número '10' parece perder la partida, mientras que Isco crece y Marco Asensio surge como alternativa entre los volantes de creación del Real Madrid.

Así, nuevamente James Rodríguez se encuentra en el centro de la polémica y parece que con el paso de los días su situación no tiende a mejorar.