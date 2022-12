No, gracias.

James Rodríguez deberá seguir esperando: no fue incluido en la convocatoria del Real Madrid James Rodríguez, el brasileño Marcelo y Lucas Vázquez no han entrado en la primera lista de convocados del año 2020 de Zinedine Zidane, pese a estar recuperados de sus respectivas lesiones, y no reaparecerán con el Real Madrid en Getafe.