James Rodríguez, una luz en medio de la lesión: el tiempo de incapacidad sería mucho menor

El tema de la dolencia en el sóleo de la pierna derecha del colombiano, ha tomado otro rumbo y da para mejores noticias: desde Madrid afirman que solamente estará por fuera de las canchas de ocho a diez días.

James Rodríguez habría recibido noticias positivas sobre el alcance de la dolencia que se confirmó el lunes por parte del Real Madrid, cuyo departamento médico no indicó el tiempo estimado de la incapacidad del volante colombiano.

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior. Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.

Publicidad

Sin embargo, y de acuerdo con información de Edu Aguirre, del programa ‘El Chiringuito’, Rodríguez Rubio "no tendría rotura, ni microrotura, solo tiene un edema. Lo que significa que no va a estar durante un mes de baja, solo de ocho a diez días”.

También en un aparte, el periodista señala que James habló con Carlos Queiroz, técnico de Colombia, y le dijo que él pretende recuperarse en Madrid, que el objetivo de él es demostrarle a Real Madrid y a Zidane que está comprometido con el club.

🚨¡EXCLUSIVA de @EduAguirre7! "@jamesdrodriguez NO TIENE ROTURA y se quedará ENTRENANDO en MADRID la semana que viene". #ChiringuitoInda pic.twitter.com/IViO3okeSi — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 28, 2019

La noticia lograda por el comunicador cayó bien por parte de los demás panelistas del magazín televisivo español, quienes destacaron que es desde todo punto de vista alentador el tema. Para resaltar que James haya puesto al Madrid por encima de todo”.

Publicidad