Jan Oblak: “El Barcelona va a ganar la Liga de España, si sigue así; está difícil”

El portero y capitán del Atlético de Madrid, Jan Oblak, sentenció que "el Barcelona va a ganar la Liga" después de perder por 1-0 ante el Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou.

"La Liga hace tiempo que estaba difícil y sigue igual. No hemos podido dar emoción a esta Liga", admitió Oblak tras el encuentro en declaraciones a Movistar+.

Además, el capitán rojiblanco analizó que su equipo "en la primera parte" estuvo "bastante bien" a pesar del gol encajado y, en cambio, en la segunda "el partido estuvo más abierto y el Barcelona tuvo más ocasiones".

Preguntado por un posible penalti de Sergio Busquets por mano que fue muy protestado por el Atlético de Madrid, Oblak no quiso entrar en polémicas: "No sé qué ha pasado, pero con las manos nadie sabe muy bien el reglamento".

Por su parte, el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, dijo que a su equipo le "faltaron centímetros de fortuna" tras perder por 1-0 ante el Barcelona este domingo.

"El equipo hizo un gran partido, el que queríamos jugar. Tuvimos ocasiones de gol, pero no fuimos contundentes", añadió el técnico en rueda de prensa, y destacó la ocasión que Antoine Griezmann tuvo en el primer minuto de partido con un disparo al larguero.

Además, lamentó que "en la primera transición" que pudo encontrar el Barcelona "hicieron un gran gol".

Respecto a la segunda parte, el entrenador del Atlético de Madrid apuntó que el equipo azulgrana pudo hacer "un gol más", pero que el conjunto rojiblanco también tuvo otras ocasiones "para empatar, como la de Griezmann y la de Rodrigo de Paul".

Preguntado por si esta falta de fortuna de cara a la portería ha alejado del título de Liga al Atlético de Madrid durante la temporada, Simeone respondió que "la contundencia te hacer ser campeón, eso está escrito".

Koke fue la baja de última hora del Atlético de Madrid. "Axel (Witsel) ha hecho un grandísimo partido. Koke tenía molestias de ayer y no queríamos perderlo de cara a los próximos partidos", informó el técnico.

FUE UNA BAJA SENSIBLE

Koke Resurrección, capitán del Atlético de Madrid e indiscutible siempre en el once titular de Diego Simeone, fue suplente y no disputó ningún minuto en el partido de este domingo contra el Barcelona en el Camp Nou a causa de unas molestias musculares con las que terminó el último entrenamiento del sábado antes del encuentro, a tres días del siguiente choque, el próximo miércoles contra el Mallorca.

Koke iba a jugar de inicio en el estadio azulgrana, tal y como había probado el técnico argentino durante toda la semana, pero esa dolencia impidió su alineación como titular.

Su puesto lo suplió Axel Witsel como medio centro.

El resto del equipo fue el previsto, con Jan Oblak, en la portería; Nahuel Molina y Yannick Carrasco, en los carriles; Stefan Savic, José María Giménez y Mario Hermoso, en el centro de la defensa; Rodrigo de Paul y Thomas Lemar, además de Witsel en el centro; y Antoine Griezmann y Ángel Correa, en el ataque.

Koke tampoco fue ninguno de los cuatro cambios que introdujo Simeone (Álvaro Morata, Saúl Ñíguez, Pablo Barrios y Sergio Reguilón) por las molestias, pendiente de su evolución para el choque siguiente en tan solo tres días, el próximo miércoles contra el Mallorca en el Metropolitano.

El capitán del Atlético había sido titular en cada uno de los últimos trece encuentros oficiales del equipo rojiblanco.