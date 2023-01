Jan Oblak: "El partido hay que empezarlo desde el primer segundo y no cuando te meten un gol"

Jan Oblak, arquero del Atlético de Madrid , aseguró este domingo, tras perder 0-1 con el Barcelona, que su equipo empezó mal el partido, "con miedo y poca confianza", y dijo que los encuentros hay que iniciarlos "desde el primer segundo" y no cuando el rival te marca un gol.

El guardameta del conjunto 'rojiblanco', en declaraciones a 'DAZN', se mostró crítico con los primeros 25 minutos que disputaron los hombres de Diego Simeone. En ellos, el Barcelona dominó el encuentro y marcó el único tanto del choque, obra de Ousmane Dembélé .

Publicidad

"No tiene ningún sentido. Los últimos partidos que hemos jugado hemos estado bien y no era el momento de entrar así. Lo siento por todos por haber empezado mal. Nos han penalizado mucho los primeros 25 minutos. Tenemos jugadores buenos, es mentalmente, el partido hay que empezarlo desde el primer segundo y no cuando te meten un gol", apuntó.

"Hemos empezado mal. Los primeros 20-24 minutos bastante mal, con miedo y poca confianza. Luego hemos despertado, pero con 0-1 es difícil. Han marcado y ha sido más complicado. Pero después se ha hecho todo. El balón no ha entrado. Al final pudo entrar alguna", añadió el arquero Jan Oblak.

Oblak, también defendió el buen partido que firmaron sus compañeros después del tanto de Ousmane Dembélé: "Hemos presionado muy bien, hemos tenido ocasiones, hemos tirado a puerta, pero ha faltado un poco de suerte para marcar. Hemos hecho un buen partido en general. Pudimos marcar pero el balón no ha entrado", concluyó el arquero esloveno de 30 años.

¿Cómo va el Atlético de Madrid en la Liga de España?

Con el resultado de este domingo, los dirigidos por Diego Simeone se ubican en la casilla número cinco de la Liga de España con 27 puntos. Por su parte, el Barcelona llegó a 41 enteros y es el único líder del torneo 'ibérico', tres puntos más que el Real Madrid, que es segundo.

Publicidad

¿Cuál es el próximo partido del Atlético de Madrid en la liga española?

Los 'colchoneros' se enfrentarán a Almería, en condición de visitante, el próximo domingo 15 de enero a las 10:15 de la mañana, hora de Colombia.