Jan Oblak: "Hemos tenido dificultades con las lesiones, pero estamos recuperando"

El portero del Atlético de Madrid , el esloveno Jan Oblak, consideró que el equipo ha tenido "dificultades con las lesiones" en los últimos partidos, pero aseguró que se están "recuperando" y que los resultados "van a cambiar", en un momento en el que su diferencia al frente de la Liga se ha reducido al mínimo.

"Al equipo lo veo bien, a lo mejor hemos tenido dificultades con las lesiones, nos han faltado jugadores, pero nos estamos recuperando y creo que en este tramo final vamos a entrar bien y resultados que en los últimos partidos no han salido a nuestro favor eso va a cambiar y vamos a ir ganando", señaló Oblak en declaraciones ofrecidas por el club.

El Atlético ha dejado escapar 16 de los últimos 33 puntos en juego, lo que ha provocado que su ventaja al frente de la clasificación de LaLiga Santander se haya reducido a un punto sobre el Real Madrid y dos sobre el Barcelona.

En ese contexto, reciben a un Eibar que pelea por salir de la zona de descenso, ya que actualmente es último con 23 puntos, a cuatro de la salvación.

"Con el Eibar siempre hemos tenido dificultades, nunca hay partido fácil contra nadie y contra el Eibar menos. Son un equipo que juega bien, que está en dificultades pero los últimos partidos que han jugado tampoco lo han hecho tan mal, los resultados no los han ido bien, pero es un partido difícil", opinó Oblak.

"Tenemos que ir a ganarlo, necesitamos tres puntos como ellos y estoy seguro que en el campo vamos a demostrar y hacer lo suficiente para llevarnos esos tres puntos importantes, que los necesitamos", añadió el guardameta.

A nivel personal, aunque en la última fase de la temporada ha recibido más goles, sigue siendo el menos goleado del campeonato, con 20 tantos en contra, por delante del belga Thibaut Courtois (Real Madrid), que ha recibido 24. Oblak es el segundo portero que más ha parado en este campeonato con 82 balones detenidos, sólo por detrás de Edgar Badía (Elche), que ha parado 95 pero ha recibido muchos más goles (46).

“Me encuentro bien, no he cambiado nada. Cuando los resultados del equipo no han salido tan bien, a veces se nota más el trabajo del portero, pero creo que toda la temporada he estado en una línea más o menos igual y estoy seguro de que no voy a bajar el nivel y que ayudaré al equipo a ir ganando los partidos", finalizó Oblak, elegido mejor jugador del mes de marzo por los aficionados rojiblancos en el premio que entrega la marca cervecera Mahou.