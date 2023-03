Javier Tebas, presidente de la Liga de España, exige destituir a Joan Laporta de la junta de la RFEF

Javier Tebas, presidente de LaLiga , aseguró este martes que Luis Rubiales debería cesar a Joan Laporta como miembro de la Junta Directiva de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por su relación con el caso Negreira.

El máximo mandatario de LaLiga, después de la presentación del 'ISDE Sport Convention 2023', dejó claro que Laporta debería abandonar la Junta Directiva de la RFEF y señaló a Rubiales, su presidente, como el único responsable a la hora de tomar esa decisión.

"Más que dimitir debería ser cesado por el presidente de la RFEF. Tiene un directivo que su club está implicado en pagar 20 años al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. No debería estar en la Junta Directiva. Pero esa es una decisión del presidente de la RFEF", afirmó.

"Las juntas directivas de la federación las nombra el presidente. Son temas de decisión personal del presidente de la federación. No es un tema de elección. Esto es un caso a decisión suya del libre albedrío. Pienso que debería cesarlo. Si no lo cesa porque le ha dado explicaciones claras, que nos dé a todos esas explicaciones. Pero él participó en un periodo que está prescrito en el ámbito penal, pero participó con los pagos y creo que debería ser cesado", añadió.

Publicidad

Además, aclaró que si no ha cesado aún a Laporta como miembro de la Junta Directiva porque "en su momento" participó en pagar al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (Negreira), no significa que la RFEF "esté protegiendo" al presidente del Barcelona.

También, en referencia al caso Negreira, indicó que "una cosa" es que se haya influido en los resultados y otra es que "haya tenido intención" de influir. Para Tebas, sólo con la intención de influir "en lo que sea" en el tema arbitral, el Barcelona ya está cometiendo una infracción tanto deportiva como penal.

"Yo tampoco creo, y lo dije, que se hayan comprado árbitros. No me creo que haya árbitros que se hayan vendido. Lo que veo, lo dijo Negreira, es que ellos intentaban influir para que los árbitros fueran neutrales. Eso ya, a nivel deportivo, está prescrito. Pero a nivel penal, no", añadió.

Publicidad

Asimismo, manifestó que el 'caso Negreira' es el "mayor problema de la historia del fútbol español" que además ha causado un daño "reputacional" muy grande en la Liga y en el Barcelona y que durará mucho tiempo con el cuerpo arbitral en el centro de la polémica.

"Es muy grave, pero está prescrito. Nosotros dimos todos los documentos a la fiscalía y denunciamos en UEFA lo que estaba ocurriendo. La UEFA tiene unos artículos donde dice que cuando un país no puede actuar por lo que sea, puede entrar en estos casos porque ahí no prescribe. Que se aclare la situación", pidió.

"Nuestra obligación es que se aclaren bien las cosas, que veamos qué ha pasado. Hace mucho más daño a la Liga la inacción e intentar mirar a otro lado. Lo tenemos muy claro", agregó.

Por último, desveló que no ha hablado con Joan Laporta del 'caso Negreira" y dijo que es el presidente del Barcelona quien tiene que hablar y dar todas las explicaciones pertinentes.

Publicidad

"Es un tema reputacional tan importante, que debe dar explicaciones a sus aficionados, a su club y a los otros equipos. Debe aclarar por qué el Barcelona con sus diferentes presidentes pagaba al Comité Técnico de Árbitros. Eso es difícil de explicar", subrayó.