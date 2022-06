Javier Tebas: "Que Ronaldo dirija Real Valladolid revaloriza la competición española"

El presidente de la Liga de España, Javier Tebas, ha asegurado este lunes, durante su participación en los desayunos de la Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid que el que "Ronaldo (Nazario) dirija el Real Valladolid pone más en valor la competición española, por su figura como gente de club".

En este sentido, ha comentado que "es bueno que estén en LaLiga todos los equipos que quieren estar y que se lo han ganado y, si el Real Valladolid lo logró, será bienvenido, como lo es el Almería, "el cual ya sabe los frenos que se pusieron, con una normativa que sigue vigente, y que impide que se hinchen los patrocinios o las fichas de los jugadores".

Tebas ha sido presentado en el desayuno por el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, quien recordó que el presidente de LaLiga "nació en Costa Rica pero es un oscense de pro, que está en un sitio para el que se preparó bien, puesto que es experto en Derecho Empresarial, Deportivo y Concursal y que, desde que llegara a LaLiga en 2013, ha logrado la modernización de las estructuras de los clubes, ha introducido herramientas de gestión y ha apostado por la internacionalización de la competición".

Asimismo ha hecho suyas las palabras que le dedicó el exentrenador Jorge Valdano y "también desde las antípodas ideológicas" comparte la idea de que "Tebas ha hecho más por el fútbol en estos años, que todos sus críticos, puesto que LaLiga es más rica, más democrática y más respetuosa con el sentido de la identidad de los clubes".

Al respecto, el conductor de esta iniciativa, Chus Rodríguez, de Radio Marca, ha recordado que Tebas llevó a cabo el proceso concursal del Real Valladolid que comenzó en diciembre de 2011 y, desde su llegada a LaLiga, en 2013, logró dar "un paso importante", al aprobarse el control económico de los clubes, con el fin de frenar el déficit de algunos de ellos, fruto de una mala gestión.

Tebas ha sostenido que, con el fin de hacer de la Liga de España una competición sostenible, está en contra de parar la competición en Segunda división cuando hay compromisos internacionales "porque es importante aprovechar que, durante dos meses, es la que queda, y la que permite mantener la oferta deportiva, con lo que eso conlleva en cuanto a derechos televisivos y para la comercialización del producto".

Y para refrendar esta decisión se ha preguntado: "¿Cuántos jugadores de Segunda juegan un Mundial?", respondiendo que "por cinco o siete jugadores, no se puede parar una competición" en la que ha precisado que el 'playoff' por lograr la última plaza de ascenso a Primera es un formato que "seguirá en el futuro", ya que "se ha consolidado".

En su opinión, "es un buen ejercicio deportivo de presión, tensión, satisfacción para unos y disgustos para otros" y considera que "las cuestiones que son eliminatorias traen una pasión diferente, como se ve en la Champions".

En cuanto a la disputa de partidos amistosos en Norteamérica durante el Mundial de Catar con los clubes de LaLiga, incluido el Real Valladolid, Tebas ha anunciado que confía en cerrar, en los próximos días, el acuerdo que permita disputarlos, lo que llevará a cabo una vez se determine quién termina de ascender, y los clubes interesados en participar de esta propuesta".

"Estamos terminando de cuadrarlo para los que quieran estar, aunque seguro que habrá dos que no querrán", ha añadido, al tiempo que ha rechazado que, a corto plazo, se vaya a realizar un partido oficial de Primera fuera de España.

Al respecto ha indicado que "no está en los objetivos prioritarios ni se encuentra en la agenda del día porque, para conseguirlo, tendrá que haber otros dirigentes en la Federación Española de Fútbol y, por tanto, habrá que esperar el momento oportuno", ha matizado.

Sobre el volumen global de los derechos de televisión en España, Tebas ha advertido de que se va a percibir "un 1% menos de lo que se recibía en el trienio anterior", una cifra insignificante, si se tiene en cuenta que otras ligas, como la italiana, alemana o francesa "han tenido una pérdida mayor en los mercados nacionales e internacionales".

"Estamos en un momento audiovisual muy disruptivo, ya que están emergiendo mucho las OTT’s -plataformas que ofrecen contenido a través de internet- y, en este sentido, ha avanzado que "en 2030, el 80% de la población verán la televisión a través de una OTT, lo que va a cambiar mucho la experiencia del aficionado".

Eso incluirá cambios en los locutores de los encuentros ya que DAZN es partidario de contar con los suyos propios, mientras que Movistar acepta los que determine LaLiga para sus retransmisiones y, al respecto, Tebas ha precisado que ni pone ni quita comentaristas" pero ha mostrado su deseo de que "sea una mujer la que retransmita un partido de fútbol".

También ha lamentado la pérdida de poder adquisitivo de la Copa del Rey "que ha caído de 70 a 35 millones de euros" y, al respecto ha comentado que "hay sinergias que genera el fútbol y, cuando se venden productos que están relacionados, es mejor".

En cuanto al VAR, considera que "es positivo" pero admite que "hay mucha desazón en los clubes", de ahí que no deba haber conformismo en este ámbito porque el 95% de las decisiones hayan sido acertadas "ya que hay un 5% que no lo son" y por eso considera que "debe haber una unificación en el cuerpo de árbitros del VAR para que haya los mismos criterios, y que no sean los mismos árbitros que pitan los fines de semana", ha añadido.