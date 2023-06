Javier Tebas respaldó y resaltó la importancia de la Liga Genuine para el fútbol español

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, resaltó este domingo en Vila-real la importancia del proyecto de la Liga Genuine, así como la labor que el organismo que preside hace en la lucha contra el racismo.

“Esto es el fútbol, lo importante es que nosotros hagamos estas cosas como la Liga Genuine, con la que intentamos ser un altavoz para las personas con discapacidad intelectual. Para mí este es el proyecto más importante que se ha hecho con la liga, algo que creo que todos los clubes también coinciden en señalar que es así", dijo en el acto de clausura de la Liga Genuine.

Recordó que en la actualidad hay 44 clubes compitiendo y empezaron 18 y que cada año se hace más por ayudarlos. "El que viene y lo ve se da cuenta de que esto es increíble. Yo disfruto mucho con todo esto. Todos podemos llegar a tener una discapacidad por edad o por algún problema de salud, y verlos cómo se esfuerzan, cómo disfrutan y cómo mejoran, es un ejemplo para todos nosotros y para la sociedad", indicó.

Para Tebas, la Liga Genuine es un proyecto de "mucho futuro y que no podemos pararlo". "Para nosotros es muy reconfortante ver cómo funciona. Venir a la Liga Genuine es enchufarte vida".

Igualmente, Javier Tebas quiso valorar el trabajo que hace LaLiga y que ha hecho en los últimos años en la lucha contra el racismo y aseguró que tienen previsto realizar mejoras en esta faceta, siendo la presente temporada una de las más completas para la organización del fútbol español, debido a lols constantes roces de la afición y jugadores con Vinícius Júnior.

"Sabemos que debíamos cambiar alguna cuestión en este aspecto para mejorar, pero como he dicho, estamos trabajando más para buscar soluciones. El ruido es parte de los que estamos en este sector, nos debemos acostumbrar a él, aunque hay ruidos a los que no me acostumbro", concluyó.