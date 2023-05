Javier Tebas se disculpó con Vinícius Júnior: "No pretendo atacarlo, tengo que pedir excusas"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, se disculpó este miércoles 24 de mayo por las declaraciones que hizo contra Vinícius Júnior después de que el futbolista brasileño se quejara del racismo en la competición española.

Tebas concedió sendas entrevistas a 'ESPN Brasil' y al portal deportivo 'ge', en las que pidió excusas y aclaró que su intención no era "atacar" al futbolista brasileño del Real Madrid.

"No pretendo atacar a Vinícius Júnior, pero si así lo ha entendido mucha gente en Brasil, tengo que pedir excusas. No era mi intención, o me expliqué mal o no era el momento", dijo Javier Tebas en alusión al mensaje que publicó en Twitter el pasado domingo.

En su polémico mensaje en Twitter, Tebas acusó a Vinícius Júnior de no haberse presentado a dos reuniones en las que LaLiga le pretendía explicar las competencias de la empresa en los casos de racismo.

"Antes de criticar e injuriar a LaLiga, es necesario que te informes adecuadamente Vinícius. No te dejes manipular y asegúrate de entender bien las competencias de cada uno y el trabajo que venimos haciendo juntos", afirmó el responsable de la competición española en aquella oportunidad.

Tebas reaccionó así a un mensaje de Vinícius Júnior en el que el jugador se quejó de que el racismo es "normal" en LaLiga y "la competición cree que es normal, la Federación también y los adversarios la alientan".

En la entrevista a 'ge', Tebas reconoció que "sin duda" se han producido insultos racistas en la competición "desde hace muchos años".

Real Madrid le ganó al Rayo y hubo homenaje a Vinícius:

De otro lado, Real Madrid ganó 1-0 al Rayo Vallecano este miércoles en la 36ª jornada de la Liga, en un partido convertido en un homenaje a su delantero brasileño Vinícius, tras los insultos racistas que sufrió el pasado domingo en Valencia.

En el palco de honor

El propio Vinícius, fuera de la convocatoria por unas molestias en la rodilla, salió al campo a recibir los aplausos de una afición, que coreó su nombre en el minuto 20 coincidiendo con su número, antes de ver el partido desde el palco de honor junto al presidente Florentino Pérez.

Vinícius "anímicamente está bien con todos los apoyos que ha recibido en estos días", dijo el técnico Carlo Ancelotti, tras el encuentro, convencido de que "toda la sociedad ha tomado conciencia" de la situación.

A pesar de no estar en el campo, Vinícius centró los focos en un partido, en el que el Real Madrid, recuperó el segundo puesto liguero a la espera de lo que haga este miércoles el Atlético de Madrid frente al Espanyol.