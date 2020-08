Joan Gaspart sobre Lionel Messi: "Los contratos son para cumplirlos, no para guardarlos en un cajón"

El conflicto entre Lionel Messi y Barcelona aún no parece tener un final cercano. Los abogados del jugador afirman que existe una cláusula que le permite salir en este momento de forma gratuita. En cambio, la institución 'Culé' y la Liga de España, aseguran que la única manera para que Messi salga ahora, es que pague la recesión del contrato, estipulada en 700 millones de euros.

Mientras esa situación se define, Joan Gaspart, vicepresidente del Barcelona entre 1978 y 2000 y presidente del club desde el 2000 hasta 2003, habló con 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio' para contar más detalles de lo que está aconteciendo y cuáles son las posibles soluciones.

La foto de Hugo Rodallega en la que le recordaron cuando le cortó la pierna a Wayne Rooney

"No hay nada nuevo. Está todo igual: uno que se quiere ir y otros que no queremos que se marche. Las únicas soluciones son que se quede un año más en Barcelona o que encuentre un club que pague 700 millones de euros. No hay más opciones. Los contratos son para cumplirlos, no para guardarlos en un cajón. En este momento hay un contrato muy claro.", dijo Gaspart, quien es muy cercano al actual mandatario 'Culé', Josep María Bartomeu.

"Aquí hay otra cosa y es que Messi no dice por qué se quiere ir. La solicitud la pidió por un Burofax. Si se quisiera ir con razones basadas en temas ligados a la junta directiva o al presidente, equilibraría la balanza. Hay 260.000 socios, un presidente y un equipo pidiendo que no se marche, pues si se va es que es él el que está incumpliendo el contrato. Nosotros no somos. Nosotros despreciamos los 700 millones de euros con tal de que se quede jugando con el Barcelona. No nos importa la plata, queremos a Leo Messi. Si él se quiere ir, tiene que asumir el contrato que ha firmado", continuó el exdirigente.

Joan Gaspart también se refirió al rumor que indica que Bartomeu estaría dispuesto a renunciar a la presidencia del 'Barça', con la condición de que Messi se quede en el equipo. Ante esas versiones, Gaspart fue claro y dijo que de suceder esto, sería "muy malo para el mundo del fútbol".

Publicidad

"Si yo fuera presidente del 'Barça', no me iría. En un club de fútbol no mandan los jugadores, manda el club. Sería la primera vez en la historia que un presidente se va porque un jugador lo pide. Espero que eso no suceda, en especial porque no creo que 'Leo' tenga la desfachatez de decir que se queda si se va el presidente. Esto sería muy malo para el mundo del fútbol".

Dávinson Sánchez, de vuelta a los entrenamientos de Tottenham: así es la situación del defensor

Esta semana será clave para el conflicto Messi-Barcelona y lo que será su desenlace, pues Jorge Messi, padre y representante del futbolista argentino, viajará a la ciudad española para reunirse con la dirigencia del elenco 'Blaugrana' y ponerle fin a esta novela que parece no acabarse pronto.

"Yo supongo que Jorge Messi y Bartomeu hablarán sobre la situación y creo que en el Barça serán capaces de convencer a Jorge de que le diga a 'Leo' que se quede. Sino, le dirán entonces que busquen un equipo que pague los 700 millones", apuntó Gapart.

Publicidad

Seguramente la incógnita más grande que ha surgido en torno a la salida del crack argentino del equipo 'Culé', es la razón por la que habría tomado esta decisión, a lo que el expresidente dijo "No tengo idea de dónde pudo surgir. Antes del 2-8 contra el Bayern Múnich, Messi asumía que se iba a quedar. Si me quiero ir de un lado sin tener una razón porque aún tengo contrato que me obliga a quedarme e insisto que me quiero ir ¿Qué puede haber en la mitad de eso? Pues una sola palabra: dinero. Sino hay otra razón, no la entiendo".

Por último, Joan Gaspart fue firme en su postura en que el Barcelona debe regirse al contrato y exigir la cláusula de 700 millones de euros para rescindir el contrato de Lionel Messi, y que en caso de darse su marcha, la institución debe seguir su curso y construir un equipo ganador con otros jugadores.

Dávinson Sánchez, de vuelta a los entrenamientos de Tottenham: así es la situación del defensor

"El que tiene que ceder acá no es el club, porque la dignidad del Barça está por encima de cualquier jugador, aunque sea el mejor del mundo, como Leo Messi. Barcelona tiene más de 100 años de historia, y tendrá 100 años más de historia. Leo Messi no. En este momento es el mejor jugador del mundo, pero en cinco años no. Después vendrá otro que estará mejor. Por tanto, no podemos pensar que se va acabar el mundo del Barça por un problema como el que hay con Messi ahora", concluyó el exmandatario.