Joan Laporta, presidente del Barcelona, reveló nuevos detalles: habló sobre la salida de Messi

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, afirmó que tuvo la esperanza de que Lionel Messi se quedara a jugar gratis, en una entrevista con la radio RAC1 este viernes, en la que ratificó su confianza en el técnico Ronald Koeman.

"Aprecio mucho a Messi como para enfadarme con él, pero llega un momento que cuando las dos partes ven que no podrá ser, hay cierta decepción", afirmó Laporta.

"Quería quedarse, pero también tenían mucha presión por la oferta que tenían", añadió el presidente, afirmando que "por un momento tuve la esperanza de que Messi dijera que jugaría gratis".

"Eso me hubiera gustado y me hubiera convencido. Entiendo que la Liga lo hubiera aceptado. Pero no podemos pedir a un jugador del nivel de Messi que hiciera esto", afirmó Laporta.

El presidente azulgrana reiteró que en las finanzas del club, que registraron unas pérdidas de 481 millones de euros (565,4 millones de dólares) la pasada temporada y cuenta con una deuda y compromisos futuros de 1.350 millones de euros (1.557 millones de dólares), "no había margen" para lograr retener a Messi.

"Teníamos la conclusiones de la auditoría (presentada el miércoles) y la inversión en Leo nos podía poner en riesgo", añadió Laporta, recordando que "el Barça está por encima de cualquier jugador".

El presidente azulgrana expresó su deseo de hacer en el futuro un homenaje a Messi, así como a la leyenda del baloncesto Pau Gasol, que el martes anunció su retirada de las canchas.

'Koeman continúa'

Tras días de incertidumbre sobre el futuro del técnico, Ronald Koeman, Laporta reiteró su confianza en el holandés.

"La secretaría técnica trabaja cada día, pero en ningún momento dije que Koeman no iba a continuar. Creo que se merece un margen de confianza", afirmó Laporta.

"La decisión es que Koeman continúa. Cuando las cosas no salen como uno quiere, todos estábamos desanimados", explicó el presidente azulgrana.

"Le pregunté si confiaba en el equipo. 'Claro que confío. Necesito recuperar los lesionados', me dijo. Quería continuar a toda costa y demostrar que este equipo es competitivo", aseguró Laporta.

Preguntado por nombres como Xavi Hernández, que sonó para sustituir a Koeman, Laporta insistió en que con el excentrocampista azulgrana "hablo mucho", pero el técnico es Koeman.

El presidente azulgrana también se refirió al proyecto 'Espai Barça', la remodelación del estadio Camp Nou y sus alrededores, incluido el polideportivo anexo, para lo que la directiva azulgrana pedirá una financiación de 1.500 millones de euros (1.731 millones de dólares)" al banco Goldman Sachs.

110.000 espectadores

"Es fundamental para la viabilidad del club y para el presente y futuro del Barça tener un estadio, un espacio, un campus Barça, que generará muchos ingresos", afirmó Laporta, adelantando que se vinculará el nombre del campo a un patrocinio.

El presidente azulgrana mostró su esperanza, si los socios del Barça aprueben el crédito en asamblea, de empezar las obras el próximo año para ampliar el estadio hasta las 110.000 localidades.

"El proyecto me dicen que será de tres años, pero calculo cuatro", afirmó Laporta, precisando que el equipo tendrá que jugar fuera de su recinto durante un año para lo que se decanta por el estadio Johan Cruyff, en su ciudad deportiva.

Para ese año, se ampliaría temporalmente la capacidad del Johan Cruyff hasta los 50.000 espectadores y "habrá que hacer rotaciones con los socios", explicó.

El 'Espai Barça' "es un proyecto espectacular que puede compararse en impacto para la ciudad con el que tuvieron los Juegos Olímpicos", concluyó.