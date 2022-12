El presidente del FC Barcelona , Joan Laporta, explicó que él y Ronald Koeman están "en proceso de reflexión", y que "la semana que viene" se resolverán "las cuestiones" que aún tiene pendientes con el entrenador del conjunto azulgrana en un nuevo encuentro entre ambos.

"Hubo un cierto revuelo en el entorno y en la prensa, pero siempre hay mucho respeto hacia Ronald Koeman y le tenemos mucha admiración por lo que nos dio como jugador en Wembley. Ya dijimos que a final de temporada nos reuniríamos y hablaríamos de lo que podía pasar en el futuro", insistió Laporta, en una rueda de prensa celebrada en el Auditori 1899 del Camp Nou.

El presidente recordó que Koeman es un técnico heredado del proyecto anterior, y que eso hace que tomar una decisión sobre su continuidad no sea tan fácil: "Es un entrenador que cuando llegamos ya estaba y estamos en conversaciones".

Laporta, que reconoció que "hay cosas futbolísticas" que esta temporada no le han gustado del equipo -"aunque también ha habido momentos que me han gustado, como en París", matizó- insistió en que el preparador neerlandés "tiene contrato en vigor" y pidió a la prensa que no descartaran su continuidad.

"Con Koeman tenemos una relación muy directa y clara y estamos en conversaciones lógicas y normales de aproximar posturas, de compartir lo que queremos para la próxima temporada. En estas conversaciones se evalúa todo, y yo creo que van por el buen camino", añadió.

Por eso, Laporta eludió comentar las opciones de otros entrenadores, como Pep Guardiola o Xavi Hernández , para ocupar el banquillo azulgrana la próxima temporada.

"No he venido aquí a explicar mis bajas pasiones", respondió sonriente cuando se le preguntó por Guardiola, a quien le deseó "que este sábado gane la Champions con el Manchester City , porque sería maravilloso".

Y tampoco quiso valorar la figura de Xavi como posible técnico del Barça. "Xavi será un gran entrenador, pero aún no lo podemos afirmar. Además, es un amigo", concluyó.