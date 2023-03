Joan Laporta sigue subido en la 'Xavineta': quiere renovarle el contrato a Xavi Hernández

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, adelantó este martes su intención de renovar el entrenador del primer equipo, Xavi Hernández, aunque esta temporada no gane el título de Liga.

"Ya me he planteado renovar a Xavi, antes de que se gane la LaLiga. Él insiste en que, si no ganamos, seguro que no sigue, pero quiero enviarle un mensaje de tranquilidad", explicó Laporta durante su participación en un coloquio organizado por el Círculo Ecuestre, en el que hizo un repaso a la situación del club cuando este martes se cumplen dos años de su victoria en la últimas elecciones.

Laporta cree que Xavi, que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2024, debe seguir por muchos motivos: "Se la jugó, conoce la casa, defiende el estilo genuino que nos gusta en Can Barça y no nos pide locuras, porque sabe perfectamente cuál es la situación del club".

Sergio Busquets ¿Candidato a renovar?

El máximo dirigente de entidad azulgrana confirmó que, en breve, también se le ofrecerá la renovación al capitán, Sergio Busquets. "Busi es una persona fundamental dentro del vestuario y en nuestro sistema. Xavi quiere que continúe y él está valorando ofertas que tiene de fuera y todavía debe decidir qué hacer", explicó.

En cualquier caso, si Busquets renueva, será por una sola temporada, "que es lo que estamos ofreciendo a los jugadores que acaban contrato y que ya tienen cierta edad", puntualizó Laporta. Este ha sido el caso de la reciente renovación de Sergi Roberto.

Reunión con Jorge Messi, padre de Lionel Messi

Por otra parte, el presidente del Barcelona confirmó que recientemente se había reunido con Jorge Messi, padre y representante del exjugador azulgrana Leo Messi.

"Le felicité, porque Argentina había ganado el Mundial, y hablamos del homenaje de Leo", desveló Laporta, quien no quiso referirse a una posible vuelta del futbolista de Rosario, "por respeto al PSG y al jugador".

Preguntado por el debate sobre el famoso ADN Barça, el dirigente dijo ser "más defensor del cómo que del qué, pero sin llevarlo al extremo", porque "en determinadas circunstancias" debe prevalecer el resultado.

"A mí me gusta el fútbol de ataque, pero este año estoy disfrutando mucho con la defensa que tenemos. Si esta temporada no hubiésemos tenidos lesiones en defensa, creo que aún seguiríamos en la 'Champions'", reflexionó.

En cualquier caso, Laporta adelantó que para el curso que viene, el club tendrá que "fichar un lateral" y "seguramente un delantero", aunque recordó que tiene el límite salarial excedido y que, por lo tanto, "tendrá que salir algún jugador", este verano, para poder reforzarse.

Preguntado por la vuelta de jugadores cedidos como el centrocampista Nico González (Valencia) y el extremo Ez Abde (Osasuna), el presidente dijo que ambos gustan al cuerpo técnico.

"El Barça rotundamente nunca se ha dedicado a comprar árbitros"

En lo referente al 'caso Negreira', Joan Laporta se mostró contundente, al asegurar que el Barcelona "rotundamente nunca" se ha dedicado "a comprar árbitros" ni ha tenido intención de hacerlo.

En ese sentido, explicó que estaba prevista una rueda de prensa para este mismo martes para dar explicaciones sobre este asunto, pero que finalmente tuvo que aplazarla para asistir al acto en el Círculo Ecuestre.

"La contundencia de los hechos contradicen a los que quieren cambiar el relato, y nada es por casualidad. LaLiga no ha aceptado que no se firmase el contrato con CVC, y que el club se ha haya afiliado a la Superliga tampoco ha ayudado", argumentó.

"No les ha gustado que contratásemos a la constructora turca Limak para hacer el Espai Barça y existe la voluntad de ahogarnos económicamente para llevarnos a ser sociedad anónima", prosiguió.

Laporta fue más allá al afear su comportamiento al presidente de LaLiga, Javier Tebas: "Ha de velar por los intereses de todos los clubes y no entiendo cómo, a veces, deja ir comentarios que forman parte de nuestra confidencialidad. Y en el pasado también ha tenido una serie de actuaciones que demuestran cierta obsesión por el Barça".

"Espero que la relación entre el Barça y LaLiga mejore porque estar enfrentados no beneficia a ninguna de las dos partes", sentenció.