Joan Laporta, sobre la detención de Josep Bartomeu: "Es una noticia impactante"

Joan Laporta recibió con sorpresa la detención de Josep Maria Bartomeu, expresidente del Barcelona, este lunes, durante las pesquisas que adelantaron la autoridades catalanas por el caso 'Barçagate'.

"Hombre, primera noticia, primero presunción de inocencia. No es una buena noticia ni una noticia agradable para el Barça ya que esta persona ha sido presidente del FC Barcelona", aseguró Laporta, en diálogo con la emisora Lleida UA1.

Josep Bartomeu fue detenido este lunes por indicios de posible corrupción en el Barcelona

"Si bien no tuvo una gestión buena no deja de haber sido presidente del FC Barcelona y es una noticia que no es agradable para ninguna persona. La verdad es que es una noticia impactante, ciertamente", agregó el candidato a la presidencia del equipo catalán.

Además de Bartomeu, tres personas más fueron capturadas, Óscar Grau, director general del club; Jaume Masferrer, exdirector del área de la presidencia; y Román Gómez, jefe de los servicios jurídicos del club.

