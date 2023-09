Joao Félix y el por qué no se dieron las cosas en Atlético de Madrid: "El fútbol es así"

El futbolista portugués Joao Félix, que esta temporada juega como cedido en el Barcelona por el Atlético de Madrid, admitió que no se adaptó ni a la ideas del club colchonero ni a las del entrenador del equipo, Diego Simeone.

"El fútbol es así, quien está mal tiene que cambiar de sitio. Lo he hecho antes para el Chelsea y lo he hecho ahora para el Barcelona, porque no estaba bien allí, no me adapté a las ideas del club y del entrenador, pero siempre he intentado hacerlo lo mejor que podía y he pasado muy buenos momentos allí también", explicó el internacional Luso en una entrevista en Mundo Deportivo.

Joao, que tiene contrato con el Atlético hasta el año 2029, parece haber encontrado su sitio en el Barcelona, donde en los dos últimos partidos que ha sido titular ha marcado tres goles y ha realizado una asistencia de gol.

Antes de que su fichaje fuera una realidad, ya dijo, en unas declaraciones al periodista Fabrizio Romano, que su sueño era vestir la zamarra del Barça y ahora no cierra la puerta a continuar jugando en el Barça tras el 30 de junio de 2024, cuando finaliza el préstamo.

"El Barcelona es el que tiene que negociar con el Atleti y eso depende después del Atleti, si quiere facilitar las cosas o no. Pero eso ya son cosas de negocios, de valores, en lo que yo no me meto. Yo hago mi trabajo en el campo, intento hacer lo mejor para que me quieran fichar al final y eso depende de los valores, de si voy o no voy o por cuánto, no va conmigo", subrayó.

Joao Félix también reconoció que ha renunciado "a una cantidad significativa de dinero" de su sueldo para jugar en el club catalán, si bien insistió en que necesitaba ir a un sitio en que pudiese practicar su fútbol.

"Como he dicho siempre, creí que éste sería el sitio ideal. Las cosas están saliendo bien y tenía que hacer ese esfuerzo para volver a tener alegría jugando", zanjó.