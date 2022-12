Jorge Sampaoli dice que la Asociación del Fútbol Argentino no lo contactó

El entrenador del Sevilla afirmó que la AFA no lo ha llamado para un eventual reemplazo del actual seleccionador ‘albiceleste’, Edgardo Bauza, quien está en una posición muy frágil tras la última derrota 2-0 en Bolivia.

"Es algo injusto para todos porque hay un entrenador trabajando y no he hablado con nadie. A mí sólo me vincula el partido de mañana (domingo) con el Sporting (de Gijón) y es algo que deben resolver ellos en Argentina. No he tenido ningún contacto relacionado con ese tema", declaró Sampaoli en conferencia de prensa.

Argentina está en una situación delicada en el grupo único de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Rusia-2018, al ser quinta. Esa posición le enviaría a un repechaje con el vencedor de las eliminatorias de Oceanía para poder clasificarse, ya que sólo los cuatro primeros consiguen su billete de manera automática.

Los argentinos incluso están con apenas dos puntos más que el sexto, Ecuador. Tendrá que jugar además sus próximos partidos sin su estrella Lionel Messi, suspendido cuatro partidos -ya cumplió el primero contra Bolivia, por lo que le quedan tres-.

Bauza ha quedado por los malos resultados en una posición muy complicada y la prensa especula con cuándo será oficialmente destituido. El nombre de Sampaoli, que como seleccionador de Chile fue campeón de la Copa América en 2015, ha sonado con fuerza en los últimos días como eventual reemplazo de Bauzá.

También se ha venido rumoreando el nombre de Sampaoli como posible nuevo entrenador del FC Barcelona, donde Luis Enrique Martínez ya anunció que no seguirá en el banquillo del Camp Nou la próxima temporada.

Esta semana, Sampaoli vivió la marcha del hombre que le llevó al Sevilla, el director deportivo Ramón Rodríguez Verdejo 'Monchi'.

"El club tiene que seguir funcionando con la jerarquía y el prestigio que tiene. Los dirigentes trabajan para reemplazar al que seguramente quede en la historia del club como el mejor. Su salida ha sido una conmoción", apuntó.

El Sevilla comenzó la 29ª jornada tercero en la Liga española. En la Liga de Campeones fue eliminado en octavos de final por el Leicester inglés.