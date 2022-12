Jorge Sampaoli, molesto con la advertencia del Sevilla a la AFA

El entrenador argentino, gran candidato para ser el próximo DT ‘albiceleste’, no está de acuerdo con el comunicado que realizó el club español y aseguró este viernes que se está “jugando” con su nombre.

El Sevilla envió un mensaje público a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el que dijo que consideraría "inaceptable" y "una falta de respeto" cualquier reunión con su entrenador, en alusión al viaje a España esta semana del presidente de la AFA, Claudio Tapia, que puntualizó que su objetivo es reunirse con el astro del Barcelona Lionel Messi, no con Sampaoli.

"El comunicado tiene más que ver con supuestos que con realidades. No tengo opinión sobre lo que generan los demás", afirmó Sampaoli en conferencia de prensa.

"Estoy toda la semana acá pensando en ganar (el domingo) al Valencia y darle una alegría a la gente. Lo que se genera con especulaciones no me compete. Hablé con el presidente (del Sevilla) y le dije que cuando yo tenga que comunicar algo, se lo comunicaré personalmente primero a él", añadió.

Argentina está en busca de un nuevo seleccionador tras el despido el lunes de Edgardo Bauza.

La ‘albiceleste’ es quinta en las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Rusia-2018. Los cuatro primeros del grupo de la Conmebol acceden a Rusia-2018 y el quinto tiene que disputar una repesca contra un equipo de Oceanía.

Sampaoli tiene contrato con el Sevilla hasta 2018, pero su futuro parece en el aire tras la marcha del director deportivo que le trajo, Ramón Rodríguez Verdejo 'Monchi'.

Como seleccionador, Sampaoli ya dirigió a Chile al título en la Copa América de 2015. Con el Sevilla va cuarto en la Liga española.

El nombre de Sampaoli sonó también en semanas anteriores como posible nuevo entrenador del Barcelona, toda vez que Luis Enrique Martínez anunció que no continuará.

"Si me preguntan si he dado el sí (a la AFA) estaría diciendo que soy entrenador de la selección argentina y eso no es verdad. Ya he sido técnico del Barcelona, PSG, Arsenal, Holanda... Se está jugando con mi nombre relacionado con supuestos y eso es lo que me molesta. Si el club tiene que sacar un comunicado de alguien que me nombra, habría uno todas las semanas", afirmó.