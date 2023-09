No, gracias.

Jude Bellingham, elogiado por Carlo Ancelotti: "A nivel de calidad no me sorprende" Jude Bellingham fue el gran protagonista del triunfo este sábado del Real Madrid 2-1 contra el Getafe. Carlo Ancelotti, DT de los 'merengues', no dudó en resaltar la labor que ha tenido el inglés en la 'casa blanca'.