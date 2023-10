Jude Bellingham tiene buenos recuerdos enfrentando al Sevilla, el próximo rival del Real Madrid

El Sevilla es el equipo español al que más se ha enfrentado el inglés Jude Bellingham, cuatro encuentros sin derrota y con dos triunfos en dos encuentros en el Ramón Sánchez-Pizjuán, donde augura en su primera visita como jugador del Real Madrid "un partido complicado" para el líder de LaLiga EA Sports.

Bellingham extendió en septiembre su gran estreno en el fútbol español y ha sido elegido 'Jugador Cinco Estrellas Mahou' de un mes en el que disputó cinco partidos de LaLiga y marcó tres goles, que le mantienen en lo más alto de la clasificación de goleadores con ocho dianas.

"Va a ser un partido complicado. El Sevilla tiene muy buenos jugadores. Es importante que juguemos como lo hemos hecho desde el inicio de la temporada y todo irá bien", manifestó Jude Bellingham.

Jude Bellingham, jugador del Real Madrid. Foto: AFP

Los recuerdos de Bellingham frente al Sevilla son buenos. Defendiendo al Borussia Dortmund logró dos triunfos en el Ramón Sánchez-Pizjuán (2-3 y 1-4) en 2021 y 2022 en la Liga de Campeones; y empató los dos encuentros del Signal Iduna Park (2-2 y 1-1). Marcó en sus dos últimos enfrentamientos.

En el presente, encara su primer partido contra el Sevilla como referente del Real Madrid, agradecido al madridismo por el cariño que recibe y disfrutando de "un sueño hecho realidad" en un inicio inmejorable.

"Mi conexión con los aficionados es muy especial, es un placer jugar para ellos. Disfruto las canciones y los cánticos, me dan mucha energía y fortaleza; es probable que sea la causa por la que he empezado como lo he hecho. Lo aprecio mucho y espero que sigamos creando buenos recuerdos juntos", valoró el mediocampista inglés del conjunto 'merengue'.

"Es un sueño hecho realidad. Jugar en el Real Madrid es mejor de lo que nunca podría haber imaginado. Estoy disfrutando cada momento en los entrenamientos y en los partidos y espero que siga siendo así", añadió Jude Bellingham.