¿Jugará Jeison Murillo? Barcelona viajó sin sus figuras para enfrentar al Huesca

El defensor colombiano no ha disputado con el equipo catalán ningún partido de la Liga de España, pero fue convocado para el duelo de este sábado, a las 9:15 a.m., y tendría opciones, ya que Gerard Piqué no fue citado.

El Barcelona se medirá el sábado al colista, el Huesca, en El Alcoraz, sin varios de sus habituales titulares, entre ellos el delantero Leo Messi, a quien Ernesto Valverde ha dejado fuera de la convocatoria para darle descanso.

Publicidad

Lea también: "Jeison Murillo alista las maletas para volver a Valencia", según diario de Barcelona

Con LaLiga ya en el bolsillo, tampoco viajan a Huesca el centrocampista Sergio Busquets, al que Valverde también reservará para el partido de Liga de Campeones del próximo martes ante el Manchester United, y los sancionados Gerard Piqué y Luis Suárez.

Se han caído de la lista a último hora, el centrocampista Ivan Rakitic, con fiebre, y el defensa Sergi Roberto, con una sobrecarga en el gemelo izquierdo. Y siguen lesionados el defensa Thomas Vermaelen y el centrocampista Rafinha Alcántara.

Todo ello ha obligado al técnico del conjunto azulgrana a completar la convocatoria con jugadores no habituales como Jean-Claire Todibo, Jeison Murillo y Kevin-Prince Boateng y los futbolistas del Barça B Moussa Wagué, Riqui Puig y Abel Ruiz.

Los 18 convocados por Valverde para el duelo en El Alcoraz son: Ter Stegen, Cillessen, Lenglet, Umtiti, Murillo, Todibo, Semedo, Jordi Alba, Wagué, Aleñá, Arturo Vidal, Arthur, Riqui Puig, Malcom, Dembélé, Coutinho, Boateng y Abel Ruiz.