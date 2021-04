Julen Lopetegui, se mostró este domingo "contento, sobre todo por los jugadores, que han derrotado al líder" de LaLiga "y a uno de los mejores equipos del mundo", el Atlético de Madrid , tras la victoria por la mínima (1-0) de los sevillistas en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

"Hemos hecho un gran partido y hemos tenido premio; otras veces no lo tienes haciendo las cosas muy bien", declaró en rueda de prensa Lopetegui, para quien "no es fácil fallar un penalti y que luego no te afecte, indicó sobre la pena máxima errada en el minuto 6 por el extremo argentino Lucas Ocampos.

El técnico vasco insistió en que "no le ha afectado al equipo ni a Lucas Ocampos" y añadió que posteriormente, en el segundo tiempo, "se ha logrado el premio" de la victoria frente al Atlético, un rival ante el que dijo que "ya sabía que había que rayar a un gran nivel", e incluso "ha tenido que aparecer Bono para derrotar al líder".

Julen Lopetegui no da por capturada la cuarta plaza porque "queda mucho por hacer de aquí hasta final de temporada", empezando por el encuentro de la próxima jornada ante el Celta, "uno de los equipos que mejor juega" de la competición, por lo que prevé "un partido muy duro" el lunes día 12 en el estadio de Balaídos.