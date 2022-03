Julen Lopetegui, técnico de Sevilla, arremetió contra el arbitraje del juego frente a Rayo Vallecano

Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, criticó la actuación del árbitro valenciano Juan Martínez Munuera, del que dijo que su actuación fue "decisiva" en el duelo entre su equipo y el Rayo Vallecano y que sus decisiones, "rearbitrando el partido, perjudicaron" al conjunto hispalense.

El técnico del Sevilla se quejó de dos acciones concretas que hubo durante el partido. Una en el minuto 11, cuando anuló con la ayuda del VAR un gol de Rafa Mir, que previamente había tocado el balón con un brazo, y otra mediada la segunda parte, cuando anuló un penalti que había señalado de Alejandro Catena sobre el delantero sevillista.

"La actuación del árbitro ha sido decisiva. Nos ha anulado un gol y también la acción del penalti. Nos habían dicho los árbitros que las jugadas grises no se rearbitran y por eso no entiendo nada. Si entramos en esa dinámica, el VAR no tiene fin. Estoy sorprendido por esa decisión que en otros partidos no ha sido así y estoy confundido con el criterio del espíritu del VAR de que hay que corregir lo blanco y lo negro, pero no lo gris", dijo Lopetegui, en conferencia de prensa.

"Creo que es un tema a resolver claramente, pero mientras se resuelven nos sentimos perjudicados. He hablado con ellos muchas veces y quiero que me den la explicación. ¿Por qué se rearbitra algo que está interpretado?. Si empezamos así no tiene fin el saco de rearbitrar acciones donde hay contacto. Solo me queda el derecho al pataleo", señaló.

"A mi me parece penalti. Si interpretas una falta anterior, ¿hasta donde llegamos en la acción?. El árbitro lo hará con su mejor voluntad y Gil Manzano en el VAR igual, pero no ayuda a lo que nos habían contado", destacó.

¿Qué dijo Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, sobre el césped del estadio del Rayo Vallecano?

"En un escenario así no se debería jugar en la Liga española. Lo digo por nosotros y por el Rayo, que es un equipo que propone jugar. No es bueno para la Liga ni para la competición y además es malo para la salud de los futbolistas. Es lamentable el estado del césped", subrayó.

Con este empate, el Sevilla sigue segundo con 56 puntos, a siete del líder, el Real Madrid, que tiene un partido menos. Por detrás tiene al Atlético de Madrid con 51 y al Barcelona, que también ha jugado un partido menos, con 48.

"Son equipos que deberían estar por encima por plantilla y presupuesto. Nosotros luchamos por conseguir el objetivo y vemos lo difícil que es ganar cada partido", comentó.

Por último, Lopetegui habló del cambio del argentino Marcos Acuña, que apenas estuvo en el césped trece minutos. Saltó al campo en el minuto 54 y fue sustituido en el 67, lesionado.

"Creemos que no tiene mucho. Lo hemos quitado porque ha sentido alguna molestia y de inicio no salió porque estaba en rojo por minutos, carga y acumulación", concluyó.

