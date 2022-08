Jules Koundé, con los objetivos claros: “He venido al Barcelona a ganar todos los títulos"

El central francés del Barcelona Jules Koundé dijo que ha “venido” al club azulgrana “a ganar títulos”, tras su debut oficial con el equipo catalán, que terminó con un 4-0 ante el Valladolid.

“Esta victoria es importante para la confianza del equipo, ha sido un buen debut. Me he visto cómodo, con buenas sensaciones, aunque aún no tengo muchos minutos en las piernas”, añadió el exsevillista en declaraciones a DAZN.

El protagonista del partido fue Robert Lewandowski, autor de dos goles, y Koundé solo tuvo palabras de elogio hacia él: “Sabemos el jugador que hemos fichado, es un jugador 'TOP' por cómo juega y los goles que hace”.