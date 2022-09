Justin Kluivert está feliz por la herencia que le dejó su padre, el histórico Patrick Kluivert

El extremo holandés Justin Kluivert se mostró satisfecho por su llegada al club en el que jugó su padre, Patrick Kluivert, y dijo que es “especial” para él poder llevar el '9' que llevó su progenitor en los diez partidos que jugó hace casi dos décadas.

“Llevar el número '9' también es especial, porque mi padre jugó aquí con ese número. Es un número bonito. Sé que si llevas el número '9' tienes que marcar goles, así que sé lo que tengo que hacer", apuntó el atacante holandés.

Publicidad

“Estoy muy feliz de estar aquí. Es un club bonito que también es parte de la historia de mi familia. Estuve aquí antes y estoy muy feliz de estar aquí de nuevo y lo daré todo por el club”, añadió.

El extremo neerlandés apuntó que ha comentado con su padre su fichaje y su llegada a la liga española. "Mi padre me ha hablado mucho del Valencia. Lo más importante que me ha dicho es que es un gran club y una bonita ciudad. La liga también es una competición muy buena. Él piensa que me va a venir bien, así que veremos. Yo también lo creo”, avanzó.

“Tengo algunas cosas en la mochila y estoy feliz de estar aquí. Es una gran liga. Ya he aprendido mucho, a mi corta edad, y tengo muchas ganas de demostrarlo en España", apuntó.

El exjugador de la Roma se mostró muy satisfecho de estar a las órdenes de Gennaro Gattuso. "Entrenar con Gattuso es muy serio, pero eso ya lo sabía y es una de las razones por las que vine aquí: por el entrenador, el equipo y el club. Echaba de menos entrenar duro, así que no veo la hora de empezar", destacó.

Publicidad

"Gattuso me ha dicho muchas cosas, pero lo más importante es que lo dé todo y que juntos haremos una gran temporada: todo el club, todo el equipo y toda la afición. Me dijo que diera el 100%. Todo el mundo sabe como era Gattuso como jugador. Dar el 99% no es suficiente. Tienes que dar el 100% en los entrenamientos y los partidos. Eso es lo que quiero hacer y estoy feliz de estar aquí", explicó.