Karim Benzema defendió la ‘BBC’ y criticó La Marsellesa, el himno de Francia

El delantero francés se refirió a las constantes críticas en una entrevista que concedió en ‘Vanity Fair’. Además, confesó que lo que más le duele es leer "tenemos que cambiar la ‘BBC’".

Karim Benzema, delantero francés del Real Madrid, respondió a las críticas y defendió a la ‘BBC’, al asegurar que "mucha gente olvida" con rapidez, pero que junto a Gareth Bale fue "la delantera más rápida y goleadora del mundo".

"A los grandes jugadores siempre nos critican. Vendemos periódicos", afirmó Benzema en una entrevista en ‘Vanity Fair’. "Mucha gente olvida las cosas en seis meses o un año. Bale y yo fuimos la delantera más rápida y goleadora del mundo. Ahora resulta que somos malos. En un club como el Madrid es lo habitual. Pero con Bale y con Cristiano, he vivido unos años muy bonitos. Me gustaría pasar a la historia por haber formado parte de la ‘BBC’", añadió.

El delantero francés intenta aislarse de la crítica que le acompaña y confiesa que no lee la prensa. Lo hace su familia que le manda "si sale algo negativo". Aunque la crítica no cala en Benzema. "No es que me dé igual que hablen mal de mí, pero yo soy justo. Cuando hago un partido malo, no necesito leer la prensa para saberlo. Lo que no me gusta es que me ataquen cuando juego bien, por el equipo, aunque no marque".

Por eso, Karim solo piensa en los aficionados que degustan su fútbol e intenta obviar a los que acuden al Santiago Bernabéu a silbar. "Pienso solo en el fútbol y en mi familia. Yo juego para esa gente que sé que valora lo que hago en el campo. Los que van al estadio a pitar, pitan. No voy a cambiarlos".

El delantero madridista defendió su estilo de jugar al fútbol. "Yo juego al fútbol para ayudar a mis compañeros siempre y para ganarlo todo. Si veo que puedo pasar para que otro marque, lo hago; si creo que puedo hacerlo yo, tiro. Me da igual que mi nombre esté siempre en los periódicos, eso no significa nada. Cuando juego, corro, toco el balón. En mi vida me gusta darlo todo para que la gente se sienta bien".

Confesó que lo que más le duele es leer "tenemos que cambiar la BBC" y trasladó esa decisión a su entrenador, justificando que siente "toda la confianza de ‘Zizou’". También agradeció el apoyo que siempre le ha dado el presidente Florentino Pérez.

"Está conmigo en los momentos buenos y en los malos. Yo sé que es mi presidente, pero para mí es como de la familia", dijo antes de recordar momentos claves en los que ha sentido el respaldo del presidente. "En 2010 hubo una portada, "Karim está muerto". Florentino me llamó y me dijo: "tranquilo, no pasa nada". La segunda vez fue la cosa de Valbuena. Después de pasar un día en la cárcel, regresé a Madrid muy triste y él me esperó en Valdebebas para hablar conmigo y me dio todo su cariño. Fue muy positivo para mí".

Sobre su ausencia de la selección francesa, tras verse implicado en un presunto chantaje a su compañero Mathieu Valbuena, Benzema afirma que ya no espera una llamada para el próximo Mundial. "No hablo con el entrenador (Didier Deschamps) desde hace tiempo. Sin mediar palabra es muy difícil". Y aseguró que no haría nada para cambiar la opinión del seleccionador. "Ya tengo 30 años y dos hijos. ¿Cómo voy a llamar al entrenador? Estoy tranquilo. Si me necesitan, ya saben dónde estoy".

Y deja una crítica al himno de La Marsellesa cuando fue preguntado por su estrofa preferida. "Si escuchamos bien, La Marsellesa llama a hacer la guerra. A mí eso no me gusta nada".

