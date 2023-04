Karim Benzema, del enfado tras ser sustituido en Champions a comprender a Carlo Ancelotti

A Karim Benzema no le gustó el cambio en Stamford Bridge a los 71 minutos pese a que había sufrido un pisotón que le hacía jugar mermado y ver la eliminatoria sentenciada. Recibió la explicación de su técnico, como desveló el propio Carlo Ancelotti, y "lo ha entendido perfectamente". Cuando los partidos estén sentenciados, será sustituido.

Es lo que confesó Ancelotti que se le viene a la cabeza en cuanto ve duelos sentenciados. Ante lo cargado del calendario y la cantidad de partidos que encara su plantilla en un momento clave para obtener títulos, los primeros nombres que se le vienen a la cabeza al técnico italiano son Benzema, Toni Kroos y Luka Modric. Son intocables pero, por edad, necesitan más descanso.

"Le he quitado porque pienso que el partido está acabado, intento reservar jugadores y dar un poco más de descanso. Cuando lo veo acabado, lo primero que pienso es que Karim, Modric o Kroos los puedo sustituir", reconoció.

"Lo importante es explicarlo. He hablado con él y le he explicado que si puedo quitarle minutos lo voy a hacer. Si el partido está acabado no tiene sentido que continúe jugando, sobre todo si tiene un pequeño problema. En Cádiz estaba bien y le tuve noventa minutos en el campo. Lo ha entendido perfectamente", desveló.

Enfocando al Celta de Vigo, confirmó Ancelotti que Benzema está recuperado de los golpes que recibió en Stamford Bridge y en condiciones de ser titular. "Karim está bien, ha tenido este golpe pero ha recuperado muy bien, ha entrenado y está disponible para jugar".

Y es que el atacante del Real Madrid no tiene pleaneado perderse ningun partido, ya que hasta el momento ha tenido una temporada con muy buenos números. 14 goles en 19 juegos de La Liga de España lo erigen como uno de los goleadores del campeonato.