Karim Benzema no se entrenó, pero Carlo Ancelotti no lo descartó para el partido contra Getafe El delantero francés, Karim Benzema, no estuvo en la práctica de este viernes con el 'merengue', que se enfrentará al Getafe el sábado en la liga de España. Thibaut Courtois se perderá su tercer partido.